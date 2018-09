Martina Franca: festa dei lettori, da oggi

Di seguito un comunicato diffuso dal presidio del libro di Martina Franca:

Nell’ultimo fine settimana di settembre torna la Festa dei Lettori, l’annuale appuntamento dell’Associazione Presìdi del Libro che quest’anno animerà 65 città italiane. Giunta alla XIV edizione, s’intitoleràAttraversaMenti ad indicare la riflessione sul ruolo della letteratura come strumento per costruire relazioni, immaginare ponti laddove si costruirebbero muri, stringere legami tra culture lontane nello spazio e nel tempo. I Presìdi si animeranno di centinaia di incontri culturali: autori di ogni genere coinvolgeranno comunità di lettori di ogni età attraverso dibattiti, reading, concerti, approfondimenti, mostre documentarie, spettacoli teatrali, laboratori e performance.La Puglia, sede dell’Associazione nazionale, ospiterà le manifestazioni in oltre 50 comuni e, grazie alla collaborazione con il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale, saranno tantissime le scuole a salutare il nuovo anno scolastico aderendo alla Festa. I libri verranno portati anche fuori dai luoghi abitualmente deputati alla loro fruizione: piazze, chiese, cortili, chiostri, giardini, caffè, palazzi storici e castelli diventeranno scenari accattivanti per conquistare i lettori più insoliti, saltuari, persino casuali. Si parlerà di immigrazione ed inclusione, di sport e salute, di musica e poesia, di condizione femminile e giustizia, di lavoro e politica internazionale, di reale e virtuale, in una grande varietà di proposte che declineranno i molteplici AttraversaMenti possibili.

Di seguito il programma delle iniziative del Presidio del libro in collaborazione con l’Assessorato alle attività culturali del comune di Martina Franca:

– giovedì 27 settembre ore 10.30 Biblioteca comunale “Musica, velluto e poesia. Il mondo di Gabriele D’Annunzio”. Lezione-concerto a cura di Stefania Gianfrancesco e del pianista Dario Novielli. Partecipano gli studenti del Liceo “Tito Livio”, dell’IISS “Leonardo da Vinci” e del Liceo artistico Calò, sede di Martina Franca.

– venerdì 28 settembre ore 18.00 Sala degli uccelli “Mesoamerica” (dellisanti) conGaetano Appeso, vincitore del premio Presìdi del libro 2018

– sabato 29 settembre ore 18.00 Sala degli uccelli “Non sono razzista, ma” (Feltrinelli) con Luigi Manconi ed in collaborazione con l’Università Popolare Agorà (UPA)

– dal 27 al 29 settembre presso l’I.C. “Giovanni XXIII” dalle 8.30 alle 13.00“Condividi i tuoi talenti….illumina il Futuro”….il viaggio della vita: reading, tavola rotonda, laboratori animati, dibattiti sul tema dell’immigrazione, cineforum.

– 27 e 29 settembre dalle ore 8.30 alle 13.00 presso l’I.C. “G. Marconi” – attività di letture animate nella biblioteca scolastica e scritture creativa di testi dal titolo: “Mille e uno libri per crescere”

– 29 settembre dalle 8.30 alle 13.00 presso l’I.C. “G. Chiarelli” – letture animate e laboratori dal titolo “Un mondo di emozioni, importanza della lentezza, attraversamento temporale, viaggio, Ulisse”