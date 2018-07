Gravina in Puglia: incidente, morti marito e moglie. Avevano 69 e 66 anni

Incidente mortale sulla Gravina in Puglia-Matera. Scontro (cause da dettagliare) fra la Mercedes Classe A con a bordo marito e moglie di 69 e 66 anni, di Gravina in Puglia, e il pick up guidato da un giovane di Genzano. I coniugi sono morti, l’altro coinvolto nello scontro sulla strada provinciale 53 è rimasto ferito.