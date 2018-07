Bari: inaugurata la torre panoramica

Il sindaco dice: si può guardare Bari dall’alto per innamorarsene sempre di più. È stata inaugurata la torre panoramica di largo Giannella. Alta 75 metri costituisce un punto di vista inedito della città e un’attrazione assoluta per indigeni e turisti. Capienza, sessanta persone per volta. Si arriva in cima grazie ad un’ascensione rotante, come una scala a chiocciola. Biglietti: nove euro (ridotti sei euro).

A Foggia, prima del concerto delle Vibrazioni, inaugurazione. Via Lanza, isola pedonale. Al taglio del nastro Franco Landella, sindaco, ha dato il benvenuto nell’isola pedonale “più bella della Puglia”.

(immagine: tratta da profilo facebook di Antonio Decaro)