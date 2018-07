Eclissi di luna più lunga del secolo, stasera: a Castel del Monte un osservatorio, ovunque con lo sguardo al cielo

Tante iniziative anche in Puglia per l'evento astronomico della luna rossa. Cono d'ombra per un'ora e 43 minuti

La Terra si troverà fra il Sole e la Luna e oscurerà il satellite. O meglio, sarà Luna rossa. La Società astronomica pugliese allestisce sulla spianata di Castel del Monte un osservatorio astronomico con telescopi e binocoli. Una iniziativa fra la miriade in programma stasera, nella regione come in tutta Italia e in tutti i continenti dell’emisfero orientale, per l’eclissi di luna. La più lunga del secolo, visto che durerà 103 minuti. Più di quanto avvenne il 31 gennaio. In pratica è come se durasse quanto una partita di calcio compreso l’intervallo. Solo che stavolta non si guarda un terreno. Stavolta si guarda il cielo. Dalle 19,14 inizia la fase di penombra. L’eclissi totale è fra le 21,30 e le 23,13 con il massimo alle 22,22. Tutto il fenomeno, dall’entrata all’uscita dal cono d’ombra, durerà tre ore e 55 minuti, dalle 20,24 alla mezzanotte e 19 minuti. Durante l’eclissi saranno visibili Marte (più degli altri perché in opposizione al Sole e “vicino” alla Terra), Venere, Giove e Saturno. E verso le nove e un quarto di sera, anche il passaggio dell’Iss, la stazione spaziale internazionale.