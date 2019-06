Vieè: valle d’Itria photo experience

Di seguito il comunicato:

Per i fotoamatori di tutto il mondo la valle d’Itria non avrà più segreti. Questo è l’obiettivo che si sono proposti gli organizzatori del progetto Valle d’Itria Foto experience (Vieè) che intende raccontare e svelare la bellezza del territorio compreso tra i due mari Adriatico e Ionio.

Ulivi millenari, antiche masserie, trulli maestosi, candidi centri storici imbiancati a calce, scenari mozzafiato tra mare azzurro e terra rossa, la valle d’Itria non è stata mai così vicina e a portata di obiettivo fotografico grazie a Vieè.

Vieè organizza tour fotografici alla scoperta dei suoi paesaggi ricchi di storia, cultura e prodotti enogastronomici inimitabili, creando una fitta rete di cooperazione commerciale tra soggetti e settori economici diversificati impegnati sinergicamente nella costruzione e nella promozione di un’offerta di turismo rurale esclusiva e specializzata in grado di cogliere e trasmettere l’autenticità della valle d’Itria attraverso l’utilizzo dello strumento fotografico.

Enogastronomia, natura e cultura tre possibili filoni da percorrere e da raccontare con la fotografia. Un viaggio che in realtà raccoglie diversi viaggi, un‘esperienza fatta di paesaggi incantevoli, antiche tradizioni popolari e la genuinità dei prodotti provenienti dalla terra che rendono unica questa valle.

Ogni tour è stato ideato da professionisti della fotografia e da conoscitori del territorio per farti vivere un’esperienza fotografica irripetibile.

Vieè è un sogno di otto aziende visionarie, tutte diverse tra loro, ma che credono che la fotografia salverà il mondo. Insieme hanno intrapreso un cammino solido e duraturo, fatto della stessa natura e bellezza di cui sono fatti i muretti a secco, che disegnano la Valle d’Itria tenuta in piedi dal respiro dei suoi abitanti.

Le aziende:

DgTales – Racconti Digitali: azienda leader nel settore fotografico per tutto il Sud Italia, si occupa di assistenza formativa, allestimenti tecnici, servizi specializzati e vendita di attrezzatura fotografica professionale.

Kupenda Viaggi: è una giovane azienda esperta di mercato turistico internazionale. Commercializza pacchetti turistici in tutto il mondo ed è operativa nel campo delle prenotazioni aeree e di altri vettori di trasporto.

Cooperativa Serapia: si occupa di turismo sostenibile, escursionismo e didattica ambientale, è tra le prime aziende italiane certificate CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) ed è altamente specializzata in trekking naturalistici, in visite guidate, in escursioni in bici e in itinerari di slow travel.

Masseria Le Pianelle: si occupa di allevamento zootecnico e di trasformazione e vendita diretta di alimenti selezionatissimi a Km 0. Dalla produzione di latticini, di formaggi freschi e stagionati, lavorati a mano con latte di mucche allevate nella riserva naturale alle produzioni di carni e salumi derivanti sempre dai propri allevamenti.

Masseria Mita: è situata nel cuore del territorio delle Cento Masserie di Crispiano. L’azienda produce non solo l’olio EVO ma anche vini pregiati (Primitivo, Negroamaro, Aleatico, Chardonnay, Riessling e Sauvignon) tutti lavorati in regime di agricoltura biologica.

Masseria Ferri: offre un servizio di B&B grazie ai suoi meravigliosi otto trulli finemente ristrutturati in un luogo suggestivo e rilassante dotato di ambienti eleganti e funzionali.

L’azienda agricola ospita un vasto allevamento di vacche podoliche, di suini, Cavalli Murgesi, Asini di Martina Franca, animali da cortile e la produzione di carni e formaggi tipici (dal caciocavallo al cacioricotta) la rende unica e genuina.

Masseria Tagliente: dispone di quattro camere e offre ospitalità attraverso un servizio di B&B che fa respirare un aria dal sapore ottocentesco ma con i confort e l’abitabilità di una moderna struttura ricettiva. La masseria dispone di un allevamento di oltre 35 cavalli murgesi.

Cito Michele: L’azienda, specializzata in produzione e vendita di carni e salumi nel pieno rispetto delle tradizioni artigianali locali è un punto di riferimento per la salvaguardia della norcineria della valle d’Itria. Nel 2007 l’azienda, assieme ad altri produttori locali, ha dato vita all'”Associazione del Capococollo di Martina Franca” che ha come scopo la tutela e la promozione della filiera di produzione del rinomato insaccato di Martina Franca.

Sviluppa le tue abilità fotografiche ed esplora la Valle d’Itria con l’occhio esperto di Vieè e in compagnia dei migliori fotografi internazionali.

Tu non devi far altro che preparare lo zaino, a tutto il resto pensiamo noi compresa la macchina fotografica!

Contatti

Sito: www.vieevalleditria.com

Mail:info@vieevalleditria.com

Telefono: +39 3280221012 (Giuseppe Friuli)