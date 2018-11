Taranto: via Alessandro Leogrande, presentazione del progetto

Di seguito il comunicato:

Lunedì 26 novembre, alle ore 11.30 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, in piazza Municipio 1 a Taranto, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del progetto Via Leogrande, un percorso di conoscenza degli scritti, degli studi e dell’artista Alessandro da promuovere nella terra in cui è nato ed ha nutrito le sue prime battaglie politiche e sociali divenute esordi letterari di pregio.

Intervengono:

Loredana Capone, assessore cultura e turismo – Regione Puglia

Aldo Patruno, dirigente dipartimento cultura e turismo – Regione Puglia

Fabiano Marti, assessore cultura, eventi e spettacolo – Comune di Taranto

Simona Scarpati, assessore servizi sociali e integrazione – Comune di Taranto

Clara Cottino, presidente Crest

Salvatore Tramacere, direttore artistico Koreja

Tonino De Giorgi, titolare Libreria Dickens

Antonio Mandese, delegato Casa del Libro di Raffaele Mandese

A cura dellla cooperativa teatrale Crest, d’intesa con Teatro Koreja, Libreria Dickens, Casa del Libro di Raffaele Mandese e con il patrocinio morale del Comune di Taranto, il progettoVia Leogrande vuole essere uno strumento concreto per approfondire il pensiero artistico, politico e sociale di Alessandro, ma anzitutto può diventare un’occasione pedagogica, per avviare un percorso di promozione e di formazione intorno alla lettura, mettendo in relazione sinergica la scuola e la biblioteca, le librerie e gli autori, il teatro e la letteratura.

Un nuovo “regalo” di Alessandro a Taranto, una città senza memoria, affinché quella nuova indicazione toponomastica conservi e conquisti nuovo senso in un processo di consapevolezza e ri/conoscenza dei cittadini. Soprattutto dei più giovani.