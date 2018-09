Castellaneta: “Casa per la vita”

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Nasce a Castellaneta la residenza socio-sanitaria “Casa per la vita”, nell’ex Hotel Rudy nei pressi di via Taranto, in una struttura completamente rinnovata per garantire la massima assistenza possibile ad ospiti dai 18 ai 65 anni con problematiche psicosociali, fornendo cure, sostegno ma soprattutto autonomia per la propria vita. La struttura, di circa 700 metri quadrati, è stata riqualificata ed efficientata energicamente, con un impianto fotovoltaico installato sul tetto, ed è oggi dotata di sedici stanze con bagno privato, sette bagni per disabili, spazi ricreativi, cucine e lavanderie.

La Casa per la Vita – autorizzata dalla Regione Puglia con la determina dirigenziale della “Sezione Promozione della Salute e del Benessere” n. 656 del 18/07/2018 – è una residenza privata della Sogev s.r.l., azienda leader nel settore in provincia di Bari con altre strutture attive, che ha scelto di investire nel territorio ionico, realizzando a Castellaneta questa tipologia di residenza.

«Nella Casa della Vita di Castellaneta mettiamo a disposizione la nostra esperienza ventennale nella gestione di residenze socio-sanitarie – commenta Belisario Matarrese responsabile della struttura – erogando i più alti standard qualitativi di cure e di assistenza degli ospiti, con personale socio –sanitario autorizzato e certificato, presente 24 ore su 24 in struttura. Ai nostri ospiti, autonomi e liberi, forniamo numerose attività e servizi, dalla pratica sportiva ai laboratori per coltivare la creatività e la manualità, senza tralasciare anche le iniziative culturali, sia all’esterno che all’interno della struttura.

Una struttura che ci ha convinto da subito, per le sue dimensioni e per la posizione: all’interno del centro abitato, in una tranquilla zona residenziale, facilmente raggiungibile sia dai mezzi pubblici che dalle principali strade di accesso. Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Castellaneta è stato possibile aprire la Casa per la Vita in questo territorio, dando alla comunità locale l’opportunità di cogliere questi servizi, erogati sia privatamente che in convenzione con le ASL italiane, evitando di ricorrere a strutture di fuori provincia e più difficili da raggiungere».

Per informazioni sui servizi della Casa per la Vita di Castellaneta è possibile recarsi presso la sede in via Basilicata al civico 5, oppure telefonando ai numeri 099 6960225 o 339 4473626.