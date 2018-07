Brindisi: vuole prendere l’aereo con il biglietto del treno, poi aggredisce un poliziotto. Un fermato con questa accusa

Voleva raggiungere la sua famiglia in Burkina Faso. Si è presentato all’aeroporto di Brindisi per imbarcarsi. Ma, secondo la ricostruzione, aveva il biglietto del treno, non quello dell’aereo. Così, sempre secondo la ricostruzione, il giovane uomo si è scatenato e se l’è presa con un poliziotto. Nonché, stando ad alcune fonti, con un militare della Guardia di finanza intervenuto a sostegno dell’agente. Il passeggero privo del biglietto giusto è stato fermato per l’identificazione, in attesa della decisione del magistrato.

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

In ordine a quanto verificatosi stamani presso l’aeroporto del Salento di Brindisi, dove un uomo pretendeva di partire senza biglietto aereo, Aeroporti di Puglia comunica che l’operatività dello scalo non è mai stata sospesa e che tutti i voli programmati sono atterrati e decollati come da operativo previsto.