La Regione Puglia revochi la delibera sulla biodinamica, chiede la consigliera

Di seguito un comunicato diffuso da Francesca Franzoso, consigliera regionale della Puglia:

«La Giunta regionale revochi la delibera numero 132 del 6 febbraio 2018, di istituzione del percorso “Apulian Lifestyle”, che riconosce e sovvenziona la rete Biodinamica in Puglia. Questo perchè non esiste alcuna prova scientifica idonea ad indirizzare la politica e le risorse pubbliche verso l’agricoltura biodinamica.

Emiliano abbandoni una volta per tutte l’idea di regalare alla lobby degli sciamani l’Agricoltura pugliese. E anche in questo caso, come per Xylella, innesti la retromarcia».

Lo dichiara Francesca Franzoso, consigliere regionale di Forza italia, al termine del ciclo di audizioni oggi in Commissione Bilancio, richieste dalla stessa Franzoso, in cui sono stati ascoltati Felice Ungaro, responsabile Health Marketplace e i docenti universitari Franco Nigro e Cinzia Montemurro,

«La Scienza, attraverso l’Università di Bari – prosegue Franzoso – non ha dubbi: le pratiche biodinamiche non hanno alcun fondamento scientifico. Non solo. L’ Unione europea non riconosce la certificazione biodinamica, il cui marchio appartiene ad una azienda privata. Dall’altra parte il responsabile del progetto non è stato in grado di fornire controprove utili a confutare la critica antiscientifica».

Su queste premesse Franzoso avanza la richiesta di annullamento delle delibera.

«Dal momento che la Regione ha messo in campo un milione e duecentomila euro a sostegno del progetto che contiene anche il biodinamico, bisogna evitare in ogni modo che fondi pubblici vengano utilizzati per incrementare il business privato dell’azienda Demeter, ente certificatore del metodo biodinamico».