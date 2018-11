Martina Franca: oggi presentazione del libro su Sergio Marchionne

Di seguito un comunicato diffuso da Cronache martinesi:

Domenica 25 novembre 2018, alle ore 18.00, Marco Ferrante presenterà a Martina Franca il suo libro Marchionne: l’uomo dell’impossibile, Mondadori, nell’auditorium della Fondazione Paolo Grassi. L’evento è organizzato dall’Associazione Riflessi d’Arte, da Morola Caffè e da Cronache Martinesi con il patrocinio del Presidio del Libro di Martina Franca e della stessa Fondazione Paolo Grassi. È inserito all’interno della rassegna Sinfonie poetiche e letterarie, organizzata dalla stessa Riflessi d’Arte il 23, il 24 e il 25 novembre. Chi volesse procurarsi una copia del libro prima della presentazione, può trovarla, fino a esaurimento, presso la libreria Storie in Corso, in Corso Italia 36 a Martina Franca. Nel corso della serata, l’autore dialogherà con Beatrice Lucarella di Confindustria Taranto e con il giornalista Pietro Andrea Annicelli. L’evento è pubblico, l’ingresso è gratuito. (Sul libro). «Negli ultimi quattordici anni, prima in Fiat, poi in Chrysler e infine in Fca, Sergio è stato il miglior amministratore delegato che si potesse desiderare. È stato grazie al suo intelletto, alla sua perseveranza e alla sua leadership se siamo riusciti a salvare l’azienda. Saremo sempre grati a Sergio per i risultati che è riuscito a raggiungere e per aver reso possibile ciò che pareva impossibile». Con queste parole John Elkann, presidente e principale azionista di Fca, ha annunciato ai dipendenti l’addio di Sergio Marchionne, pochi giorni prima della sua morte. Italiano d’origine e nordamericano di formazione, è stato un capo azienda di ampia visione, e tra i simboli manageriali di un’epoca, quella del capitalismo globale ai tempi della peggiore crisi economica dal 1929. Nominato nel 2004 al vertice della più grande azienda manifatturiera italiana sull’orlo della bancarotta, in tre anni ne mette in ordine i conti, grazie allo snellimento della struttura burocratica, all’accelerazione dei processi decisionali e ai nuovi modelli, a cominciare dalla nuova 500. Poi, di fronte alla Grande Recessione globale, che si intreccia alla crisi finanziaria, adotta un’imprevedibile strategia d’attacco: la Fiat entra nel capitale di Chrysler, dopo una serrata trattativa con l’azienda, il sindacato e soprattutto con l’amministrazione americana guidata da Barack Obama. Le sue iniziative imprenditoriali e il suo stile di lavoro e di leadership hanno suscitato passioni, diviso i media, anticipato la politica, irritato molti osservatori e spiazzato quei settori del sistema economico meno inclini alle scelte radicali. Ma chi è stato, in realtà, Sergio Marchionne? Quali sono le ragioni del suo successo e i risvolti più interessanti e paradigmatici della sua storia personale? Com’è riuscito a impressionare il competitivo mondo globale dell’auto e – in un orizzonte più circoscritto – a scuotere l’immobilismo delle relazioni industriali italiane? E quale eredità lascia alle nuove generazioni di manager? Alla fine dell’«era Marchionne», mentre sono ancora vive le polemiche tra sostenitori e detrattori, Marco Ferrante delinea un penetrante profilo della sua figura di leader solitario. E racconta, senza trascurare aneddoti di vita privata, il percorso biografico e professionale di una persona franca, molto abile nello sfruttare i riflettori del palcoscenico mediatico, e al tempo stesso inflessibile nel difendere la propria privacy, come ha fatto alla fine, nascondendo sino all’ultimo il dramma ineluttabile della sua battaglia fatale».