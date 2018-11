Taranto: capitolo internazionale neotemplari, raduno

Di seguito il comunicato:

Foto di gruppo al termine della celebrazione del Xº capitolo internazionale dei neo templari del PTHM (Priorato del Tempio di Gerusalemme dedicato a San Michele Arcangelo) svoltosi sabato 24 novembre nella suggestiva cornice dell’ex chiesetta del polo universitario ionico in Città Vecchia. 150 tra dame e cavalieri giunti a Taranto con le rispettive famiglie, che hanno popolato la città dei due mari per tre giorni, portando esperienze, provenienti da tutta Italia, dal Lussemburgo, dalla Francia e dalla Romania, e alimentando quel turismo culturale di cui tanto si parla in città. Condotto dal priore dell’organizzazione (neo templari PTHM, è un’organizzazione ONLUS), Raffaele Sepe, durante il gran capitolo internazionale, si è proceduto all’investitura di nuove dame e cavalieri, ed elevati di grado alcuni gran ufficiali. Due i tarantini che entrano nel gran consiglio nazionale: Il dott. Francesco Ruggieri, nominato Gran Araldo, ovvero responsabile della comunicazione, e il maestro Cosimo Damiano Lanza, nominato Gran Custode Del Sigillo, ovvero responsabile dei registri ufficiali dell’organizzazione. Numerose anche le nomine e le promozioni con la istituzione di nuove Precettorie e Commende. Passaggio di consegne a Taranto per la commenda nostra Signora di Costantinopoli; l’avvocato Francesco D’Errico ha ricevuto le consegne dall’ uscente Gennaro Forconi che, in qualità di Balivo di Puglia ha retto finora la commenda ad interim. In provincia di Lecce istituita la precettoria di Squinzano affidata a Ezio Renna, e in quella di Taranto le Commende di Avetrana guidata dal professor Michele Fistetto, e di Sava assegnata ad Antonio Maggi. Due precettorie in Calabria affidate ai precettori Giuseppe Iaconianni e Angelo De Liguoro. Altra Commenda a Padova assegnata a Davide Bolzoni. Elevati al grado di commendatore anche Vito Lumaca e Anna Rita Santoro. Nuove dame e cavalieri: Maria Antonietta Miulo, Salvatore Piccione, Pietro Gennari, Rossella Balestra, Mirella Galasso, Annamaria Santoro, Pasquale Carrozzo, Francesca Mancini, Salvatore Marzullo. Con l’avvio del nuovo Priorato rinnovato in parte anche il Gran Consiglio composto ora dal Priore, Raffaele Sepe, Vito Armenise, Gran Cancelliere, Leonardo Ciappei, Gran Tesoriere, Alessandro Pulvirenti, Gran Referendario, Guglielmo Maggiore, Gran Commendatore, Errico Longobardi, Gran Consigliere, Antonio Masala, Gran Segretario con delega del Priore ai rapporti Istituzionali, Alessandro Giusti Menotti, Gran Siniscalco, Cosimo Damiano Lanza, Gran Custode del Sigillo, Francesco Ruggieri, Gran Araldo, Corrado Paoletti, Gran Balivo dell’Italia Centro Settentrionale, Salvatore Ferone, Gran Balivo dell’Italia Centro Meridionale, Sorin Suciu, Gran Visitatore. Completa l’organico il Magnus Magister Antonino Iuculano. In mattinata un convegno di studi sui temi dei templari. “Non rivendichiamo alcuna eredità dagli antichi monaci guerrieri -ha ricordato più volte il priore Raffaele Sepe- a loro ci ispiriamo unicamente per gli antichi valori e il rituale; per questo ci definiamo uomni moderni dai valori antichi. Valori che sono essenzialmente la difesa della Fede cristiana, la fratellanza, la giustizia sociale. La spada dei neotemplari è la cultura. Cultura e solidarietà sono le principlai finalità del PTHM”. Hanno relazionato l’ avv. Alessandro Pulvirenti, l’avv. Francesco D’Errico, il preside prof. Michelino Fistetto, il maestro Edoardo Grecò, Alessandro Giusti Menotti. Il dott. Francesco Ruggieri, infine hapresentato il nuovo piano di comunicazione dell’organizzazione. A coordinare i lavori il prof. Claudio Morbidelli. Il consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale di Taranto che ha patrocinato l’evento. Saluti giunti anche dal presidente della provincia Giovanni Gugliotti che non ha potuto prendere parte per precedenti impegni. Anche il Vescovo di Taranto, Mons. Filippo Santoro, fuori sede, ha trasmesso attraverso il suo segretario i suoi saluti agli intervenuti.