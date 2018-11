Puglia: maltempo, allerta. Temporali, vento fino a burrasca forte e mareggiate

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Dalla scorsa mezzanotte, per 24 ore, allerta anche per “venti forti meridionali con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo gli schemi di seguito, fonte protezione civile della Puglia.