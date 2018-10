Toh, se n’è accorto anche lui

Giuseppe Conte, premier. Parla dello spread e dice: se resta alto è un problema. Lo fa in un colloquio con Stampa e Repubblica, a Mosca. Chiede che si faccia sistema e si bbassino i toni.

Ma guarda un po’, se n’è accorto pure lui. E di grazia, da cosa dipende lo spread alto? Dunque, ricapitolando: il premier proveniente dalla Puglia inizia a preoccuparsi, il ministro dell’Economia dice che questi livelli non sono sostenibili ancora per molto. Ovvero: forse abbiamo sgarrato la manovra. Ecco, basta avere il coraggio di dirlo. E di grazia ancora, da chi dipende abbassare i toni con un vicepremier che parla delle bocciature Ue come di lettere a Babbo Natale e un poverallui dà una scarpata sui fogli del commissario Ue, facendo fare una figuraccia a tutto il Paese? Da chi dipende tutto ciò, Conte?