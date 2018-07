Regione Puglia: antimafia sociale, i progetti valutati

Due non ammissibili. Dotazione iniziale 3,2 milioni di euro

Di Nino Sangerardi:

Il bando indetto dalla Regione Puglia riguarda i “Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”.

Si punta ad affrontare l’oggetto “complesso dei fenomeni di antimafia sociale sia dal punto di vista dei movimenti che determinano una spinta dal basso,quali associazioni,cooperative,movimenti in senso stretto, soggetti del terzo settore e del privato sociale,che dal punto di vista delle istituzioni locali e delle istituzioni scolastiche”.

La dotazione monetaria iniziale garantita dalla Regione è pari a 3.200.000,00 euro.

Sopraggiunti negli Uffici regionali 35 progetti,di cui due non ammissibili.

Pochi giorni fa la sezione regionale “Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali” ha preso atto della graduatoria provvisoria delle iniziative elaborata dalla Commissione giudicatrice. A breve scadenza verrà stilato il provvedimento per l’ammissione al finanziamento. Ecco l’elenco dei progetti valutati :

-Comune Tiggiano progetto Made in Tiggiano finanziamento richiesto 365.000,00 euro

-Soc.Coop. S.A.I.D. Officine della legalità 313.500,00

-Comune Ugento Laboratori Controcorrente 417.678,00

-Comune Taranto L.E.I.L.A 450.000,00

-Terra di Puglia Libera Terra Dall’agromafie all’agricoltura sociale 427.000,00

-Comune Copertino Coltivatori di legalità 405.000,00

-Comune San Severo La richiesta di legalità 450.000,00

-Comune Foggia Un uliveto per Foggia 450.000,00

-Associazione Rigenera Happy times 450.000,00

-Comune Palagiano Cantieri di dinamismo sociale 450.000,00

-I bambini di Truffaut L’edificio della memoria 427.000,00

-Cooperativa L’Amicizia Fari di comunità 404.000,00

-Comune Corigliano d’Otranto A cor non si comanda 450.000,00

-Luogo urbis Alla scoperta della bellezza 443.250,00

-Cooperativa Rinascita Union 3 social lab 436.500,00

-Consorzio Elpendù Bellezza vs illegalità 290.000,00

-Comune Carovigno Il silenzio è mafia 450.000,00

-Arci circolo Pablo Neruda Casa Nostra 428.632,00

-Comune Latiano Latiano in Comune 405.000,00

-Arci Puglia Nuovi saperi contro le mafie 450.000,00

-AIAB Il lato bello dei rifiuti 109.650,00

-Comune Cerignola C’è solo la strada su cui puoi contare 445.000,00

-Cooperativa Herbora Disegniamo insieme coscienza e conoscenza 427.000,00

-Università Salento Oltre l’odio 450.000,00

-Arci Travel Un’impresa per AMICA 437.025,00

-Cooperativa GET Accademia Yoth Experience 360.000,00

-Cooperativa CAPS Legal young city 415.000,00

-Associazione Iomed Lef 167 350.000,00

-Comune Casarano Impariamo a crescere insieme 450.000,00

-Comune Bitonto Nonsonounodivoi 424.250,00

-Consorzio antiusura Brindisi Circolo della legalità 414.000,00.