L’ultima lettera del pugliese Nicola Sacco al figlio: aiuta il debole

Ultima lettera di Nicola Sacco al figlio Dante.

Sin dal giorno che ti vidi per l’ultima volta ho sempre

avuto idea di scriverti questa lettera: ma la durata del mio digiuno e

il pensiero di non potermi esprimere come era mio desiderio, mi hanno

fatto attendere fino ad oggi. Non avrei mai pensato che il nostro

inseparabile amore potesse così tragicamente finire ! ….

Ma questi sette anni di dolore mi dicono che ciò è stato reso possibile. Però

questa nostra separazione forzata non ha cambiato di un atomo il nostro

affetto che rimane più saldo e più vivo che mai. Anzi, se ciò è

possibile, si è ingigantito ancor più. Molto abbiamo sofferto durante

il nostro lungo calvario.

Noi protestiamo oggi, come protestammo

ieri e protesteremo sempre per la nostra libertà. Se cessai il mio

sciopero della fame, lo feci perchè in me non era rimasta ormai alcuna

ombra di vita ed io scelsi quella forma di protesta per reclamare la

vita e non la morte, il mio sacrificio era animato dal desiderio

vivissimo che vi era in me, per ritornare a stringere tra le mie

braccia la tua piccola cara sorellina Ines, tua madre, te e tutti i

miei cari amici e compagni di vita, non di morte.

Perciò, figlio, la vita di oggi torna calma e tranquilla a rianimare il mio povero corpo,

se pure lo spirito rimane senza orizzonte e sempre sperduto tra tetre,

nere visioni di morte. Ricordati anche di ciò figlio mio. Non

dimenticarti giammai, Dante, ogni qualvolta nella vita sarai felice, di

non essere egoista: dividi sempre le tue gioie con quelli più infelici,

più poveri e più deboli di te e non essere mai sordo verso coloro che

domandano soccorso.

Aiuta i perseguitati e le vittime perchè essi

saranno i tuoi migliori amici, essi sono i compagni che lottano e

cadono, come tuo padre e Bartolomeo lottarono e oggi cadono per aver

reclamati felicità e libertà per tutte le povere cenciose folle del

lavoro. In questa lotta per la vita tu troverai gioia e soddisfazione e

sarai amato dai tuoi simili.

Continuamente pensavo a te, Dante mio, nei

tristi giorni trascorsi nella cella di morte, il canto, le tenere voci

dei bimbi che giungevano fino a me dal vicino giardino di giuoco ove vi

era la vita e la gioia spensierata -a soli pochi passi di distanza

dalle mura che serrano in una atroce agonia tre anime in pena!… Tutto

ciò mi faceva pensare a te e ad Ines insistentemente, e vi desideravo

tanto, oh, tanto. figli miei!…

Ma poi pensai che fu meglio che tu non

fossi venuto a vedermi in quel giorni, perché nella cella di morte ti

saresti trovato al cospetto del quadro spaventoso di tre uomini in

agonia, in attesa di essere uccisi, e tale tragica visione non so quale

effetto avrebbe potuto produrre nella tua mente, e quale influenza

avrebbe potuto avere nel futuro.

D’altra parte, se tu non fossi un ragazzo troppo sensibile una tale visione avrebbe potuto esserti utile

in un futuro domani, quando tu avresti potuto ricordarla per dire al

mondo tutta la vergogna di questo secolo che è racchiusa in questa

crudele forma di persecuzione e di morte infame.

Si, Dante mio, essi potranno ben crocifiggere i nostri corpi come già fanno da sette anni:

ma essi non potranno mai distruggere le nostre Idee che rimarranno

ancora più belle per le future generazioni a venire. Dante, per una

volta ancora ti esorto ad essere buono ed amare con tutto il tuo

affetto tua madre in questi tristi giorni: ed io sono sicuro che con

tutte le tue cure e tutto il tuo affetto ella si sentirà meno infelice.

E non dimenticare di conservare un poco del tuo amore per me, figlio,

perchè io ti amo tanto, tanto… I migliori miei fraterni saluti per

tutti i buoni amici e compagni, baci affettuosi per la piccola Ines e

per la mamma, e a te un abbraccio di cuore dal tuo padre e compagno.

Migranti, Nicola Sacco pugliese e Bartolomeo Vanzetti piemontese. Uccisi dagli Stati uniti d’America il 23 agosto 1927 per un reato mai commesso.