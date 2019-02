Bari: “Nel gioco del jazz”, stasera David Linx

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Sarà l’artista belga David Linx il protagonista del secondo appuntamento della decima rassegna musicale dell’Associazione ‘Nel Gioco del Jazz’ per questo 2019.

Il compositore e paroliere, dalla voce ad ampio respiro, si esibirà domenica 24 febbraio, alle 21,00, al Teatro Forma a Bari con il suo quartetto Skin the Game composto da Gregory Privat, piano, Chris Jennings contrabbasso, Arnaud Dolmen batteria.

Linx si distingue nel mondo del jazz ma è uno chansonnier nella più pura tradizione transalpina. Ha registrato oltre quindici album come leader e co-leader. Ha studiato percussioni ed ha lavorato come batterista con il cantante jazz americano Mark Murphy, che lo ha incoraggiato ad intraprendere una carriera di solista in ambito vocale. Nel 1996, insieme a un gruppo di musicisti, tra cui Pierre Van Dormael e Slide Hampton, ha realizzato una registrazione con lo scrittore e attivista americano James Baldwin, che recita poesie su questo album.

Con il pianista Diederik Wissels, David Linx ha registrato vari album di duo nel corso degli anni. Inoltre ha registrato tra gli altri con Toots Thielemans, il quartetto del chitarrista Tam De Villiers, il quartetto del pianista Ivan Paduart e la Brussels Jazz Orchestra.

L’artista è anche attivo come cantante della canzone francese. Inoltre ha composto musica per film, teatro e danza. In particolare con Diederik Wissels ha composto le musiche del film portoghese/angolano “O Heroi” di Zeze Gamboa che ha ricevuto il premio come miglior film straniero al Sundance Festival. Nel 2005, è stato premiato con il Prix Bobby Jaspar dall’Académie du Jazz di Parigi. Insegna canto jazz presso il Royal Conservatory di Bruxelles dal 1993 ed è un insegnante ospite regolare al Conservatorium van Amsterdam.

Il prossimo appuntamento con l’Associazione musicale ‘Nel Gioco del Jazz’ è con un altro concerto fuori programma, giovedì 28 febbraio, alle 21,00 sempre al Teatro Forma a Bari con”Archetipo Ensemble” in LorodiNapoli, suggestioni musicali di una capitale antica.

Per aggiornarsi su tutti gli eventi dell'Associazione è possibile scaricare l'APP dal sito ufficiale,www.nelgiocodeljazz.it

