Liviano-Capone, i fatti della Regione Puglia finiscono in tribunale

Gianni Liviano aveva iniziato il quinquennio alla Regione Puglia da assessore al Turismo. Venne sostituito da Loredana Capone, perché finì al centro di polemiche per un affidamento ad un’agenzia. Cosa da cui lui uscì pulito.

Così Liviano fa questo ragionamento, implicitamente: avete fatto fuori me, vediamo che è successo dopo. Il consigliere regionale eletto a Taranto evidenzia, da settimane, quelle che per lui sono irregolarità nell’affidamento di incarichi e appalti. L’attuale assessore, Loredana Capone, ha più volte evidenziato, in risposta, che tutto è stato fatto in regola.

Gianni Liviano è tornato alla carica stamani con una conferenza stampa. Loredana Capone ha replicato: la cosa è opportuno finisca in tribunale. E Liviano, domani, ci andrà. Per presentare un esposto.