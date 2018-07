Puglia: maltempo, allerta fino a domani. Codice rosso per Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto

Primo pomeriggio, valle d'Itria e tarantino alle prese con i temporali: Martina Franca, circa 70 millimetri di pioggia in due ore scarse

Nel foggiano la precipitazione è stata davvero intensa. Tanto da dovere, la protezione civile, stimare in codice rosso il livello di allerta per Bovino, Castelluccio dei Sauri (92,2 millimetri il livello di pioggia) e Deliceto. Nel primo pomeriggio, temporali su valle d’Itria e tarantino: a Martina Franca 65,8 millimetri il livello di pioggia. A Taranto invece, una colorazione strana del cielo (foto in basso: fonte pagina facebook Taranto è lui) e schiuma sulle strade alimentano perplessità sulla qualità ambientale. Litoranea tarantina: foto home page, Castellaneta Marina.

“Precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale e litorali adriatici della Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Rischio: secondo lo schema a destra, fonte protezione civile.