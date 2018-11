Bari: Nico Morelli trio in concerto stasera

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Anche quest’anno ritorna Nico Morelli per l’Associazione musicale ‘Nel Gioco del Jazz’. Giovedì 22 novembre, alle 21,00, il pianista tarantino salirà sul palcoscenico del Teatro Forma a Bari accompagnato da due dei massimi esponenti attuali del jazz internazionale: il batterista Greg Hutchinson e il contrabbassista Darryl Hall.

Nico Morelli é unanimamente considerato oggi fra i pianisti che meglio rappresentano il jazz italiano in Europa. Attivo sulla scena jazzistica da ormai un trentennio ha realizzato album con alcuni fra i più grandi esponenti di questa musica, basti pensare alle collaborazioni discografiche e concertistiche con Marc Johnson, Aldo Romano, Emmanuel Bex, Bob Mover, Paolo Fresu, Flavio Boltro, André Ceccarelli, Roberto Ottaviano, Roberto Gatto. La lista delle collaborazioni é lunghissima e attraversa il territorio italiano e francese, ed é in Francia che si é stabilito in questi ultimi 20 anni. L’occasione di questo trio vede l’incontro di Nico con due grandi musicisti d’eccezione. Entrambi rappresentano quella scena jazz New Yorkese che detta lo stile del jazz più moderno e attuale di questi tempi. Greg é uno dei musicisti più rispettati del nostro tempo. La sua carriera professionale lo ha portato a condividere il palco con artisti del calibro di Betty Carter e Ray Brown, Dianne Reeves, Wynton Marsalis, John Scofield, Roy Hargrove, Charles Lloyd, Diana Krall, Harry Connick Jr, Joshua Redman, Christian McBride, Maria Schneider e molti altri. Darryl Hall, contrabbassista vincitore del prestigioso concorso “Thelonious Monk” nel 1996 durante la sua vita a New York, si è esibito con alcuni fra i più grandi musicisti della storia, come Mulgrew Miller, Carmen Lundy, Hank Jones, Geri Allen, James Williams, Regina Carter, Ravi Coltrane e Robert Glasper. Darryl detiene la più forte fedeltà alla musica della diaspora afroamericana: jazz, gospel, soul e latin. Ha anche un grande amore e un’ampia familiarità con la musica del Brasile. La sua versatilità, profondità, apertura e professionalità lo hanno imposto fra i migliori accompagnatori del momento.

Il concerto è basato su composizioni originali, standards americani e brani della tradizione popolare. Nico Morelli negli ultimi anni ha indirizzato la sua ricerca musicale nel tentativo di rivalorizzare la musica folk del sud Italia, e della sua Puglia. Il jazz é musica che nasce come musica popolare, che mescola e fonde le sonorità di tutte le etnie del mondo. Nessuna musica poteva meglio del jazz prestarsi a questo tentativo di rivisitazione e di riscoperta di un repertorio, quello folk mediterraneo, che presenta in se in maniera naturale quegli ingredienti ritmici, armonici e melodici che sono terreno fertile per una reinterpretazione del nostro sud in chiave moderna e swingante.

Costo biglietto: 25,00 euro settore “A” – 20,00 euro settore “B”

Il prossimo appuntamento con l’Associazione musicale “Nel Gioco del Jazz” è con un concerto fuori abbonamento sempre alle 21,00 al Teatro Forma a Bari, con il Quartetto Saramago in “Songs”.

Per aggiornarsi su tutti gli eventi dell’Associazione è possibile scaricare l’APP dal sito ufficiale, www.nelgiocodeljazz.it, Google Store, Facebook e da tutti i dispositivi tablet, smartphone e iphone.

Biglietti in vendita presso CENTRO MUSICA – C.so Vitt. Emanuele 165 – Bari – tel. 0805211777, oppure chiamando l’Associazione “Nel Gioco del Jazz” al 3389031130 o scrivendo ad info@nelgiocodeljazz.it.