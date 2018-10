Mese del benessere psicologico, oggi appuntamenti a Crispiano e Taranto

Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine degli psicologi della Puglia:

Proseguono gli appuntamenti promossi dagli psicologi pugliesi nell’ambito del “Mese del Benessere Psicologico”, in programma per tutto il mese di ottobre.

Lunedì 22 ottobre, a Crispiano, presso lo studio di psicologia e psicoterapia della dottoressa Antonia Basile in via G. Leopardi 23, dalle ore 18.30 si terrà un incontro esperienziale di gruppo teso ad esplorare la valenza emotiva del cibo nella vita quotidiana e nei momenti di stress.

A Taranto, lo studio di psicologia e psicoterapia Ma.Lu.A, in corso Umberto I n°124, dalle ore 19.30 alle 20.30, organizzerà un evento in cui si vivrà un’esperienza di gruppo di training autogeno, una tecnica di rilassamento psicofisico che, attraverso esercizi di concentrazione su diverse zone del corpo, ha lo scopo di far raggiungere uno stato di calma e benessere muscolare e mentale generalizzato.

L’intero programma del “Mese del Benessere Psicologico” è in continua evoluzione ed è disponibile sul sito www.mesedelbenesserepsicologico.it.