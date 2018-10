Grottaglie, oggi la presentazione della nomina a città europea dello sport 2020

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Lunedì 22 ottobre, alle ore 10, nel convento dei Cappuccini, a Grottaglie, (via XXV Luglio 124 -via dei Cappuccini), si svolgeranno la conferenza stampa e la presentazione ufficiale del titolo conferito a Grottaglie di “Città europea dello Sport 2020” da parte di Aces Europe, associazione che raggruppa le capitali e le città europee dello sport.

Per l’occasione, interverranno: il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò; il vicesindaco ed assessore allo sport del Comune di Grottaglie Vincenzo Quaranta; Angelo Giliberto, presidente del Coni Puglia e Giuseppe Pinto, presidente regionale del Cip, Comitato italiano paralimpico. L’iniziativa sarà aperta alla partecipazione delle associazioni sportive.

Di seguito il testo della lettera inviata a Michele Emiliano dal comitato per l’ospedale San Marco:

Abbiamo appreso che domani mattina (lunedì 22 ottobre 2018), sarà a Grottaglie per la presentazione del titolo conferito a Grottaglie di “città europea dello Sport 2020”. Da grottagliesi siamo orgogliosi per questo titolo. Tuttavia, Sig. Presidente, dandole il benvenuto, noi del Comitato per l’ospedale San Marco – POC (presidio ospedaliero centrale) di Taranto Le chiediamo un cortese incontro, durante la sua visita all’Antico Convento dei Cappuccini (prima o dopo la manifestazione di cui sopra) per confrontarci sul difficile momento del nostro ospedale.

La ringraziamo anticipatamente