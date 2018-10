Aeroporto di Brindisi, al via l’ammodernamento della pista

Alle undici e mezza la posa della prima pietra. Ci sarà Michele Emiliano, governatore pugliese. Ci saranno i responsabili Enac ed Enav ed i responsabili di Aeroporti di Puglia. La pista dell’aeroporto del Salento, di Brindisi, si rifà il trucco e non è solo trucco. Cambiamenti sostanziali per l’ammodernamento dell’impianto. Lavori che dureranno alcuni mesi, senza particolari disagi per i (sempre più) passeggeri.