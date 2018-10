Mamma+mamma: film girato in Puglia, presentato al festival del cinema di Roma

Di Adriano Silvestri, del blog Apulia Cinema:

A Roma, durante la tredicesima edizione della “Festa del Cinema di Roma”, da segnalare – tra le opere filmiche realizzate in Puglia – la proiezione in Anteprima Assoluta del lungometraggio Mamma + Mamma (Nella Foto), opera prima della giovane regista molisana Karole Di Tommaso.

Il Film – a suo tempo girato con il titolo provvisorio La Bambina Sintetica – è stato proiettato nella sezione Panorama Italia di “Alice nella Città” Sabato 20 Ottobre (ore 20:30 Sala Tim Vision). Protagoniste Linda Caridi e l’attrice veneziana Maria Roveran. Nel cast: Andrea Tagliaferri, Anna Bellato, Sanjay Kansa Banik, la piccola Alessandra Mola, Paola Mbia e Fabio Giacobbe. Colonna sonora originale composta da Giulia Ananìa e Marta Venturini (Warner Chappell Music Italia).

«La storia di due giovani donne, Karole e Ali, in una torrida estate. Vivono in una piccola casa, arrangiata a Bed & Breakfast, che condividono con imprevedibili turisti e con l’ingombrante ex fidanzato di Ali, Andrea. Le due donne si amano e si fa avanti – nelle loro vite – il desiderio di maternità. Karole e Ali decidono di volere un bambino da subito, e si sono convinte di volere una femmina e di chiamarla Chiara Diletta…»

Apulia Cinema ricorda che il film è stato girato a Luglio 2017 per tre settimane a Bari (riprese anche nelle vie Nicolai, Andrea da Bari ed al ponte di Corso Cavour), a Conversano ed a Polignano a Mare; set anche a Casacalenda e Palata, in Molise, e – infine – in Spagna, a Barcellona.

Prodotto da Angelo e Matilde Barbagallo per Bibi Film con Rai Cinema, con il finanziamento del Mibact (200mila Euro) e il contributo di “Apulia Film Fund” della Regione Puglia (141mila euro); e con il sostegno di Apulia Film Commission. Organizzazione, coordinamento produzione, location e casting: Oz Film. Per la realizzazione del film, sono state impiegate 30 unità lavorative pugliesi.