Secondo gli addebiti mossi a vario titolo erano in permesso, in spiaggia o al ristorante senza le persone da assistere

Cinque dipendenti della società di gestione Aeroporti di Puglia, hanno ricevuto la lettera di contestazione che avvia la procedura di licenziamento. I controlli erano scattati a metà agosto.

In permesso da beneficiari della legge 104/92, stando agli addebiti a vario titolo sono stati trovati in spiaggia o al ristorante, senza la presenza della persona da assistere. Un recente studio dell’Inps dimostra come la Puglia dei permessi sia al secondo posto al sud.