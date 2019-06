Festa del vino e Orsara in fiore

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Rossi, bianchi, rosati e prosecchi per gustare meglio le carni, i formaggi, il pancotto, il “cacio impiccato” e tante altre pietanze tipiche: è tutto pronto per la trentaduesima edizione della “Festa del Vino”, che si terrà sabato 22 giugno 2019 con l’apertura, a partire dalle ore 20, della Galleria Enogastronomica Orsarese e del suo percorso tra calici e piatti tipici. Quest’anno ci sarà una novità: sabato 22, l’evento dedicato ai migliori vini della Capitanata sarà arricchito dalla prima delle due giornate di “Orsara in Fiore”.

Ricchissimo il programma tra calici, visite guidate, concerti, menù dei fiori, laboratori e mostre d’arte. Saranno 5 le piazze tematiche dedicate ai calici: la Piazza delle Bollicine, quella dei Bianchi, la Piazza “Il Tuccanese”, una per l’Uva di Troia e, infine, una Piazza dedicata a Peppe Zullo, lo chef orsarese alfiere della cucina pugliese nel mondo. Per ogni piazza, alla degustazione dei vini si accompagnerà quella delle pietanze tipiche preparate dai ristoratori del luogo.