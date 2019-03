“Fica tudo bem”, tornano i Los Locos VIDEO

Da oggi in radio

Di seguito il comunicato:

I Los Locos artefici di successi mondiali quali “Macarena”, “Tic Tic Tac”, “El Meneaito” tornano con “FICA TUDO BEM”, da venerdì 22 marzo in radio

Si ricompone il binomio Los Locos / New Music International da cui sono nate tantissime HIT e successi internazionali per lanciare un brano di origine brasiliana dal titolo “FICA TUDO BEM”.

Tra i loro grandi successi possiamo citare Macarena, Tic Tic Tac, El Tiburon, La Vuelta, Ai Se Eu Te Pego, El Meneaito ed innumerevoli altri.

I Los Locos (al secolo Roby Borillo Boribello e Paolo Franchetto) sono un duo Italo-Venezuelano molto conosciuto e popolare in Italia e nel mondo, dove spesso sono in tour, tra Brasile, Venezuela, S. Domingo, Cuba, Messico, Egitto, Tunisia, Turchia, Myanmar (ex Birmania), perché il loro sound, che si esprime attraverso un linguaggio universale, è sinonimo di allegria, divertimento e voglia di ballare.

Tornano con il loro discografico storico Pippo Landro con un brano di origine brasiliana “FICA TUDO BEM” che nella loro versione si candida per diventare un tormentone ed uno slogan dell’estate 2019.

Il brano è accompagnato da un video in animazione, con il duo in viaggio attraverso i simboli del Brasile, dal Cristo Redentore di Rio De Janeiro, alle spiagge, al calcio, alle ballerine, con l’intento di trasmettere allegria e ironia, coerentemente con il loro stile di sempre.