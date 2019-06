Trani: “Made in Italy per l’Italia”, oggi convegno

Di seguito il comunicato:

Venerdì 21 giugno 2019, alle ore 15 : 30 , convegno nazionale , organizzato da Meritocrazia Italia, “Made in Italy per l’Italia”. Salone G. Beltrani , in via Beltrani 51 Trani.

Meritocrazia Italia , la neonata associazione a carattere socioculturale che, in poco meno di un anno, annovera già migliaia di iscritti in tutta la penisola si propone di ridare voce “all’ Italia che Merita”, mediante la creazione di uno spazio di confronto dialettico e progettuale in cui far confluire tutti coloro che hanno una storia da raccontare, soluzioni da proporre, iniziative da segnalare o esperienze virtuose da condividere.

Un movimento di spontanea valorizzazione del merito, della formazione, della premialità e dell’impegno, della ricerca dell’equità sociale e della migliore propositività creativa, ponendosi ad esclusiva disposizione e beneficio del Paese.