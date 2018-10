Italia-Serbia, finale mondiale di volley femminile. Poi il calcio

Serie B, Cosenza-Foggia. Serie C girone C: Juve Stabia-Monopoli

Alle 12,30 su Raidue l’appuntamento tv con la pallavolo femminile, campionato del mondo. Finale Italia-Serbia. Le azzurre cercano il secondo titolo iridato della storia dopo quello del 2002. Devono superare le campionesse europee in carica, nella finale di Yokohama, Giappone. Ma l’Italia ha dalla sua un gruppo eccezionale sul piano tecnico e della solidità e ha la stella di questi mondiali, Paola Egonu 19enne schiaccatrice-opposto, nata a Cittadella da genitori nigeriani (che si sono conosciuti in Veneto), alta un metro e 89 centimetri e simbolo di una meravigliosa Italia multietnica. Tutti a tifare le azzurre oggi.

Poi il calcio. Fra le varie partite, quelle con squadre pugliesi: Cosenza-Foggia per il campionato di serie B (ore 15) e Juve Stabia-Monopoli per la serie C girone C con inizio alle 20,30.