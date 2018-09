Ferrovie appulo lucane, nuovo presidente Rosario Almiento. Si realizza il cambio voluto dal governo, polemica la Regione Puglia. Un nuovo consigliere di amministrazione è accusato di truffa

Arriva dal trasporto pubblico brindisino, il brindisino Rosario Almiento. Nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Fal, ferrovie appulo lucane interamente controllate dallo Stato. Infatti la nomina è ministeriale. Dopo dieci anni di (ottimo) lavoro viene accantonato Matteo Colamussi dal vertice Fal. Secondo il presidente della Regione Puglia la modalità di cambio della guardia da parte del governo somiglia molto a un’occupazione di poltrone ben lontana da un cambiamento di metodi. C’è poi una nomina clamorosa: quella di un nuovo consigliere di amministrazione, Rosario Cavallo (in quota Lega) che è sotto procedimento giudiziario nel Salento per un’ipotesi di truffa in una vicenda riguardante un’associazione antiracket.

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

L’Assemblea annuale di Assaeroporti, l’associazione italiana dei gestori aeroportuali, si è riunita presso la sede associativa per l’approvazione del Bilancio e il rinnovo delle cariche sociali.

Riconfermato Fabrizio Palenzona quale Presidente dell’Associazione e Fulvio Cavalleri come Vice Presidente Vicario ed eletti anche tre nuovi Vice Presidenti: Emilio Bellingardi, Direttore Generale SACBO (aeroporto di Milano Bergamo), Ugo De Carolis, Amministratore Delegato ADR (aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino), Monica Scarpa, Amministratore Delegato Gruppo SAVE (Polo Aeroportuale del Nord Est: Venezia, Treviso, Verona, Brescia).

L’Assemblea di Assaeroporti ha, inoltre, provveduto alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili che rimarranno in carica fino all’approvazione del Bilancio 2020.

Oltre al Presidente e ai Vice Presidenti, compongono il nuovo Consiglio Direttivo: Daniela Baglieri, Presidente SAC (aeroporto di Catania), Roberto Barbieri, Amministratore Delegato SAGAT (aeroporto di Torino), Armando Brunini, Amministratore Delegato GESAC (aeroporto di Napoli), Luciano Carbone, Chief Corporate Officer SEA (aeroporti di Milano Malpensa e Linate), Arturo De Felice Presidente SACAL (aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria), Antonio Marano, Presidente Aeroporto Friuli Venezia Giulia (aeroporto di Trieste), Roberto Naldi, Vice Presidente Esecutivo Toscana Aeroporti (aeroporti di Firenze e Pisa), Tiziano Onesti, Presidente Aeroporti di Puglia (aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto), Patrizia Savi, Chief Financial and Risk Officer SEA (aeroporti di Milano Malpensa e Linate), Marco Troncone, Direttore Pianificazione, Finanza e Controllo ADR (aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino).

Sono, poi, stati eletti nel Collegio dei Revisori Contabili: Nazareno Ventola, Direttore Generale dell’aeroporto di Bologna, quale Presidente del collegio stesso, nonché Fabrizio Ferrentino, dottore commercialista, Alberto Scanu, Amministratore Delegato SOGAER (aeroporto di Cagliari), in qualità di revisori effettivi, e Vincenzo Petrigni, Vice Direttore Generale GESAP (aeroporto di Palermo), Antonio Lo Mauro dottore commercialista, in qualità di revisori supplenti.

A seguito delle modifiche statutarie adottate, infine, Valentina Lener, già Segretario Generale di Assaeroporti, ha assunto la qualifica di Direttore Generale.

Quale segnale di continua attenzione e vicinanza verso la città di Genova, è stato altresì deliberato dall’Assemblea di invitare in via permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo di Assaeroporti, il Direttore Generale dell’aeroporto di Genova, Piero Righi.