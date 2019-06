Internet, boom dei sex toys: Puglia a metà classifica, +143 per cento di ricerche online in un anno in Italia

Di seguito un comunicato diffuso da Ideale:

Se l’e-commerce serve – in particolar modo – a risparmiare e ad avere velocità e comodità di consegna, vi è un’altra funzionalità che a volte passa inosservata: poter comprare online ciò per cui ci si potrebbe vergognare in un negozio fisico. E cosa potrebbe suscitare maggior imbarazzo se non l’acquisto di giocattoli sessuali di tutte le forme e dimensioni? Per questo motivo idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha deciso di approfondire la tematica per scoprire quali sono i sex toys più amati dagli e-consumer italiani e quali sono le possibilità di risparmio garantite dal canale online .

I prodotti più desiderati

Tra le categorie merceologiche più desiderate dagli e-consumer italiani, idealo ha rilevato i vibratori (26,7%), i lubrificanti intimi per lui e per lei (21,0%), sex toys per uomini (20,5%), i preservativi (18,7%), i dildo (12,1%) e i prodotti per la pianificazione familiare come test di ovulazione e test di gravidanza (0,9%) .

Analizzando l’interesse degli italiani nei confronti di questi prodotti negli ultimi anni , possiamo vedere come questo sia notevolmente aumentato: Vibratori +282,3%, Lubrificanti intimi +10,5%, Sex toys per uomini +275,7%, Preservativi +123,5% e Dildo +270,4%.

Infine, relativamente alle intenzioni di acquisto degli utenti, l’analisi di idealo ha evidenziato ai primi tre posti falli realistici, preservativi dei marchi Control e Durex. Seguono poi le bambole gonfiabili, i preservativi ritardanti, i vibratori anali, cock-ring, pompe a vuoto per il pene (meglio conosciuti come allunga pene) e infine vibratori realistici.

Chi è interessato all’acquisto online dei sex toys?

L’analisi condotta ha evidenziato come il pubblico più interessato sia quello tra i 25 e i 34 anni (29,0%); seguono poi gli adulti tra i 35 e i 44 (25,8%), quelli 45 – 54 (18,5%) i giovanissimi 18 – 24 (11,1%) e la fascia di età tra i 55 e i 64 anni (10,1%). In ultima posizione, come per quasi tutte le ricerche online in ambito e-commerce, vi sono gli over 65, in questo caso con una percentuale di ricerche parti al 5,5%. Gli uomini cercano online sex toys quasi il doppio rispetto alla controparte femminile: 65,9% di ricerche effettuate da lui contro un 34,1% effettuate da lei.

Relativamente alle categorie più desiderate esclusivamente da lui e da lei: per le donne vi sono i lubrificanti intimi (29,1%) mentre per gli uomini vi sono i sex toys per uomo (31,0%). Interessante notare, inoltre, che i vibratori sono al primo posto tra i desideri sia degli over-65 (30,1%) sia degli under-24 (35,9%).

L’orario di navigazione preferito, tra le 15 e le 16 del pomeriggio e tra le 22 e le 24 di sera; il giorno preferito, invece, il martedì. L’analisi di idealo ha inoltre evidenziato come in settimana vi sia un più +9,0% di ricerche rispetto al weekend.

A livello regionale, i territori dai quali vengono rilevate maggiori ricerche sono Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Toscana. In fondo alla classifica, invece, Calabria, Umbria, Molise e Basilicata .

Le possibilità di risparmio online

L’analisi effettuata da idealo ha consentito anche di capire quali sono le possibilità di risparmio online per i sex toys: fino al -43,9% di risparmio massimo medio effettuando gli acquisti a Settembre, mese nel quale è stato rilevato il prezzo medio più basso della categoria (il mese con il prezzo più alto, invece, è stato quello di Marzo) .

Nel dettaglio, si può arrivare ad un risparmio massimo medio anche del -66,4% se si acquistano i vibratori a Giugno al posto che a Dicembre; così come è possibile avere un risparmio del -64,3% acquistando prodotti per la pianificazione familiare a Settembre al posto che a Giugno. Ancora, per i preservativi è Settembre il periodo più vantaggioso (contro il mese di Dicembre): risparmio massimo medio del -49,7%.

“Con un +143,0% di intenzioni di acquisto in più rispetto allo scorso anno, anche l’acquisto online dei sex toys prosegue con segno positivo, sinonimo di un Paese che, almeno online, ha superato l’imbarazzo legato alle tematiche inerenti alla sessualità – ha commentato Fabio Plebani, Country Manager di idealo per l’Italia – Ancora una volta, idealo, ma anche la comparazione prezzi più in generale, è in grado di mostrare una fotografia realistica del mondo del commercio digitale e dei desideri dei suoi utenti”.

