Taranto: cavalieri templari, “uomini e donne moderni ma dai valori antichi”

Di seguito il comunicato:

P.T.H.M. ONLUS

CONFERENZA STAMPA 19 NOVEMBRE 2018

CAVALIERI TEMPLARI: UOMINI E DONNE MODERNI DAI VALORI ANTICHI

• Presentazione del PTHM

• Presentazione convegno di studi 24 novembre 2018 ore 10:00 “Cavalieri Templari: uomini e donne moderni dai valori antichi”

• Presentazione Gran Capitolo Internazionale 24 novembre 2018 ore 16:30

• Presentazione concerto di beneficienza per acquisto defibrillatore in collaborazione con Comune di Leporano e Lions Falanto di Taranto

Presenti alla conferenza stampa:

Pthm: in rappresentanza del Magnum Magisterium: dott. Francesco Ruggieri (Araldo)

Balivo di Puglia interim Commendatore Nostra Signora di Costantinopoli: Gennaro Forconi

Commendatore del Balivato di Puglia: Simplicio Del Moro

Dignitario: prof. Claudio Morbidelli

Maestro delle Cerimonie: Avv. Francesco D’ Errico

Cavalieri ammantellati: Antonio Demichele – Vito Lumaca – Dama: Luciana De Ciro

Presentatrice dell’evento-concerto: Rosa Colucci DIRETTORE Extra Magazine – Avvocati

Accademia Musicale Mediterranea: M° Cosimo Damiano Lanza

Lions Taranto Falanto: Carla Macripò (presidente)

IL PTHM.

IL PTHM (Prioratus Templi Hierosolimitani Mikaelis) è un Trust Onlus che raggruppa cavalieri e dame che si ispirano ai monaci guerrieri pur non rivendicanone alcuna eredità. Dai Templari i cavalieri del PTHM hanno mutuato i riti e soprattutto i valori. Il motto del PTHM è : “cavalieri templari uomini e donne moderni dai valori antichi”. L’organizzazione richiama l’ordine militare con un organigramma piramidale. In alto vi è il Magnum Magisterium che rappresenta l’organo di governo centrale. Il M.M: è presieduto dal Priore. Tale ruolo è oggi ricoperto dal dott. Raffele Sepe. Nel M.M. ci sono vari incarichi, dal Gran tesoriere, al Gran cancelliere, al Maniscalco, al Gran Cstode del sigillo. Il portavoce del PTHM è il Gran Araldo. Il PTHM è strutturato con gruppi locali che si identificano come COMMENDE guidate dal commendatore. In fase di costituzione la futura commenda si identifica come PRECETTORIA Condotta dal precettore. Nella provincia di Taranto ci sono due commende costituite, la commenda Nostra Signora di Costantinopoli di Taranto, condotta oggi ad interim da Gennaro Forconi, e la commenda Terra dei Messapi guidata dal commendatore Aldo Chimienti. Vi sono poi le Precettorie di Sava, San Giorgio J, Manduria, Avetrana. Alla base ci sono gli scudieri, i cavalieri e le dame. Ci sono poi i cavalieri ufficiali. A livello regionale le varie commende sono coordinate dai BALIVI. Il balivato di Puglia è condotto da Gennaro Forconi. Sono presenti poi i Gran Balivati del centro meridione e del centro settentrione. Infine i DIGNITARI ricoprono incarichi onorari.

Il PTHM è presente in tutta Italia e in Francia, Svizzera, Slovenia, Romania, Spagna, Cipro e Libano e a breve in Argentina, e Svezia.

IL CONVEGNO

Sabato 24 novembre 2018 con inizio alle ore 10:00, nella sala convegni (ex chiesetta) della Università degli studi, in città vecchia a Taranto, si terrà un convegno di studi dal tema: “Cavalieri Templari: uomini e donne moderni dai valori antichi”

Il convegno ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Taranto. E’ attesa anche la presenza del neo presidente della provinciale avv. Giovanni Gugliotti.

Il programma:

Saluto del Priore PTHM dott. Raffaele Sepe

Saluti delle Autorità

Relazioni:

Magdi Cristiano Allam: Il Corano senza veli

Avv. Alessandro Pulvirenti: La teoria dei quanti e la scienza perduta della preghiera e della profezia:

L’invocazione a San Michele Arcangelo nella Liturgia dei Cavalieri del Tempio

Avv. Francesco D’Errico: Il codice ombra del Tempio

Prof. Michele Fistetto: I Templari nel Regno di Sicilia con riferimento alla terra di Puglia

Dott. Francesco Ruggieri: Progetto comunicazione del PTHM

Alessandro Giusti Menotti: Monaci e guerrieri

Edoardo Grecò: Codice Ave

Moderatore: prof. Claudio Morbidelli

IL X GRAN CAPITOLO INTERNAZIONALE

Un Capitolo (in latino: “capitulum” diminutivo di “caput”, cioè “testa”) è parte di un libro che dava il nome alla riunione religiosa in un monastero in cui venivano letti brani di testi sacri, così come sezioni della Regola. I cavalieri templari che si ispirano alla regola di San Bernardo di Chiaravalle, indicano con il termine Capitolo l’incontro di tutti i cavalieri e dame. Durante il Capitolo dei cavalieri templari si procede alla investiture di nuovi cavalieri e dame, alla elevazione di grado, e si determinano i programmi delle attività. I Capitoli ordinari si svolgono localmente a livello di Commene e di Precettorie.

Ogni anno si svolge il Gran Capitolo Internazionale al quale prendono parte (per obbligo statutario) tutti i cavalieri e le dame.

Considerate le assenze giustificate da vari motivi, a Taranto si prevede che giungano almeno 150 cavalieri e dame con al seguito qualche familiare. Ovviamente sarà presente l’intero Magnum Magisterium con il Priore dott. Raffaele Sepe (di Roma). Nella sala capitolare si costuuisce il quadrato dei cavalieri che indossano il rituale mantello con le insegne che indicano il grado. Va sottolineato che nel PTHM uomini e donne hanno piena parità; ci sono donne a capo di Balivati e Commende e donne nel Magnum Magisterium.

Durante il rito solenne è previsto l’intervento musicale de I Taranti Cantores e l’Operum Orchestra d’ Archi diretti dal Maestro Mariano Panico

PRESENTAZIONE CONCERTO PER DUE PIANOFORTI CON RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE

In Collaborazione con il comune di Leporano e I LIONS FALANTO di Taranto

Acquisto di un defibrillitarore che sarà donato al Comune di Leporano.

I cavalieri Templari del PTHM si occupano prevalentemente di cultura e solidarietà.

In questo ambito si colloca l’iniziativa, promossa dal Maestro Cosimo Damiano Lanza, anch’egli cavaliere PTHM (Gran Custode del Sigillo), della organizzazione di un concerto PER DUE PIANOFORTI, in collaborazione con il Comune di Leporano e I Lions Falanto di Taranto.

Il concerto si terrà Venerdì 14 dicembre 2018 nel castello Muscettola di Leporano dale ore 19:30

INGRESSO GRATUITO

Abbinata al concerto una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore che sarà donato ad una scuola.

– Pianisti:

Agnese URSO-Gaetano FRASCELLA

– Musiche di:

Bach-Mozart-Rossini

– Organizzazione:

Accademia Musicale Mediterranea

PTHM

Lions Falanto Taranto

Beneficiario:

Comune di Leporano.

Patrocinio:

Comune di Leporano

I pianoforti sono stati forniti dalla ditta: LAZZARI PIANOFORTI di Sogliano Cavour (LE)

Presentatrice: Rosa Colucci direttice di Extra Magazine e Avvocati

Comitato d’onore

VALTER MONTELEONE

Presidente Accademia Musicale Mediterranea

M° COSIMO DAMIANO LANZA

Agnese Urso

(Vice Direttore Sede Leporano)

La pianista Agnese URSO si è laureata brillantemente in pianoforte a soli 19 anni al Conservatorio di Musica “U. Giordano” a Foggia, anche se di fatto la sua formazione pianistica, la sua crescita artistica si è compiuta presso l’ Accademia Musicale Mediterranea di Taranto. Si è perfezionata con importanti maestri del concertismo internazionale quali Bruno Canino, Aquiles Delle Vigne, Cosimo Damiano Lanza, Giovanni Umberto Battel, Gianmaria Bonino e Monaldo Braconi. Ha seguito master class e seminari pianistici svolti in importanti centri musicali di rinomanza mondiale come la Brigham Young University, UTAH negli Stati Uniti d’America; Conservatorio di Murcia in Spagna; Conservatorio di S. Javier in Spagna; Scuola di Musica di Fiesole; Accademia Musicale Mediterranea, Taranto; Conservatorio N. Piccinni, Bari; Internationale Musikschule a Monaco di Baviera in Germania. Sin dalla tenera età ha rivelato delle spiccate qualità musicali ricevendo primi premi da giurie nazionali ed internazionali, tanto che lo scorso maggio si è classificata 1° assoluto al Concorso Pianistico Internazionale Città di Castelfidardo; seguono inoltre il Concorso Città del Barocco, Lecce; Concorso Strawinsky, Bari; Concorso Internazionale Città di Valentino, Castellaneta ecc. Ha conseguito diverse borse di studio, durante il periodo di corso svolto nell’Accademia Musicale Mediterranea. Ha tenuto concerti da solista e in duo pianistico con 2 pianoforti in numerose sale da concerto, università e conservatori italiani, europei e americani: Brigham Young University, Madsen Recital Hall Provo, U.S.A.; Sala Cortot a Parigi; Bruxelles; Conservatorios de Cieza, Conservatorios de S. Javier, Spagna; nelle città di Monaco e di Lenggries in Germania; Palazzo Galeota a Taranto; Teatro Cortesi a Sirolo ecc. Ha conseguito il master universitario “Il Solista e l’Attività Concertistica ”indetto dal conservatorio “N. Piccinni” di Bari ed aperto solo ai primi 20 classificati. Nel 2008, invece, ha conseguito col massimo dei voti e i complimenti della commissione, la laurea di II livello in “pianoforte solista” presso il liceo Musicale “Paisiello” di Taranto. Ha registrato per l’etichetta H-Demia prodotto e distribuito da CD&M il CD intitolato “da Brahms alle Scuole Nazionali”. Nei suoi concerti ha sempre riscosso ampi consensi di pubblico e di critica e il suo repertorio pianistico è vario e abbraccia importanti composizioni che vanno dal periodo classico alla musica contemporanea. E’ membro in giurie di importanti concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2009 è stata nominata direttore esecutivo del concorso internazionale “PREMIO ITALIA OLIMPO PIANISTICO”. Svolge, con riconosciuto merito, mansioni di assistente del Mtro. Cosimo Damiano Lanza ai corsi di perfezionamento dedicati al “Virtuosismo e al Tecnicismo Pianistico” durante la stagione concertistica estiva del Teatro Cortesi a Sirolo e presso l’Accademia musicale IL SEMINARIO di Norma. E’ docente di pianoforte all’Accademia Musicale Mediterranea e vice direttore della sede di Leporano.

Gaetano Frascella

(Vice Direttore Sede Martina Franca)

Il pianista Gaetano Frascella, è stato considerato nell’ambiente musicale un “enfant prodige”. Ha tenuto il suo primo concerto da solista a soli 9 anni nel 1999. Ha iniziato lo studio del pianoforte nel 1997 e all’età di 16 anni si è laureato col massimo dei voti e la lode

Marcella Crudeli, la quale, in veste di commissario ministeriale e presidente della commissione lo ha pubblicamente elogiato. L’accademia gli ha riconosciuto diverse borse di studio negli a.a. 2000-2001, 2002-2003, 2003-04 per l’assoluto impegno profuso durante il corso degli studi. Ha al suo attivo numerose affermazioni in concorsi nazionali ed internazionali:

– 1° premio assoluto al festival musicale nazionale “Città del Barocco” di Lecce nel 2008;

– 1° premio assoluto al concorso musicale internazionale “Città di Valentino” nel 2007;

– 1° premio assoluto al concorso internazionale di pianoforte “Città di Castelfidardo” nel 2007;

– 1° premio assoluto al concorso internazionale di esecuzione musicale “Valeria Martina” città di

Massafra, sezione duo violoncello-pianoforte nel 2007;

– 1° premio assoluto al concorso nazionale di esecuzione musicale “Premio Formia” nel 2004

(con ripresa televisiva di Rai uno);

– 1° premio assoluto al concorso nazionale di musica “Igor Strawinsky”di Bari nel 2004;

– 1° premio assoluto al concorso nazionale di musica “città bianca Ostuni” nel 2003;

– 1° premio assoluto al concorso “Giovanna Albano Sottomano” di Taranto nel 2003;

– 1° premio assoluto al concorso nazionale di Capitanata a San Severo nel 2002;

– 1° premio assoluto al concorso “città di Villa Castelli” nel 2001;

– 1° premio assoluto al concorso nazionale “città di Brindisi” nel 2001;

– 1° premio assoluto al concorso europeo “città di Grottaglie” nel 2000;

– 1° premio assoluto al concorso europeo “città di Altamura” nel 2000;

– 1° premio al concorso internazionale giovani musicisti di Monopoli nel 1999;

Ha seguito vari corsi di perfezionamento tenuti da importanti pianisti, fra questi m° Piero Rattalino, Aquiles Delle Vigne,Bruno Canino,Giovanni Umberto Battel, Roberto Cappello, lo stesso Cosimo Damiano Lanza e Gian Maria Bonino, i quali hanno da subito apprezzato il talento, l’eleganza e il suo virtuosismo. Nel 2004 ha seguito una master-classes tenuta dal M. Cosimo Damiano Lanza ad Orcières (Francia), dove poi si è esibito in due concerti nel conservatorio di Gap e Orciès-Merlette, ha tenuto concerti, ad Asti ed al teatro delle Clarisse di Rapallo al festival pianistico di Sannicandro Garganico, al castello Muscettola di Leporano, nel mese di ottobre ha seguito una master-classes tenuta dal m° Cosimo Damiano Lanza negli Stati Uniti d’America alla Brigham Young University una delle più grandi e prestigiose università mondiali dove ha tenuto un concerto nel teatro del Madsen Recital Hall a Provo nello UTAH. Nel 2005 si è esibito nella Chiesa di Saint Apollinaire in Francia nella città Argentière La-Bessèe e nella “Sala Nervi” a Roma. Nel 2006, è stato invitato a suonare al Teatro Orfeo di Taranto per i Lions Club di Taranto Falanto e al festival pianistico “Rodolfo Valentino” di Castellaneta. Nel 2007 è stato invitato dal M.tro Giovanni Umberto Battel, direttore del conservatorio di musica di Venezia, ad esibirsi al festival pianistico di Bibione e al Festival Pianistico “Luciano Gante” riservato solo a pianisti vincitori di concorsi internazionali. Nel febbraio 2008 ha seguito una master-classes tenuta dal M. Cosimo Damiano Lanza alla Internationale Musikshule di Monaco in Germania, dove per l’occasione ha tenuto due concerti, uno nella città di Monaco e l’altro nella città di Lenggries. Inoltre si è esibito in numerosissimi altri concerti in lochi di minor importanza. Alcune sue esibizioni sono state riprese e registrate da Rai Uno e Radio Vaticana. Attualmente è Vice-Direttore della sede di Martina Franca oltre ad avere l’incarico di docente dell’Accademia.

(immagine home page: Ingenito)