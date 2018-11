Qualità della vita: classifica 2018, male la Puglia

La Sapienza per Italia Oggi

Lecce in posizione 79, Brindisi 80, Foggia 87, Taranto 88. Barletta-Andria-Trani al novantaquattresimo posto. Bari è la peggiore delle pugliesi: posizione 102. Un calo notevolissimo rispetto all’anno scorso. Puglia male dunque, nella classifica della qualità della vita 2018 stilata dall’università La Sapienza per Italia Oggi.

Sono molti i parametri presi in considerazione e nelle singole graduatorie ci sono anche piazzamenti lusinghieri. Si pensi a Foggia terza nella classifica del settore Ambiente. Ma complessivamente non ci siamo. Graduatoria guidata da Bolzano e chiusa da Vibo Valentia, divario nord-sud che si accentua così come quello fra piccole-medie città e metropoli (a favore delle prime).

(immagine: tratta da grafico Italia Oggi)