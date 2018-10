Gestione infopoint degli aeroporti di Bari e Brindisi: affidamento, “qualcosa che non quadra” secondo il consigliere regionale

Di seguito un comunicato diffuso da Gianni Liviano, consigliere regionale della Puglia:

Ci sarebbe qualcosa che non quadra, per il consigliere regionale del Gruppo Misto, Gianni Liviano, nell’aggiudicazione, da parte di Pugliapromozione, della gestione degli infopoint negli aeroporti di Bari e Brindisi per il periodo 1 febbraio 2018-31 dicembre 2018. Dubbi che il consigliere regionale tarantino prova a far chiarire con l’interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, e al presidente della Giunta regionale Michele Emiliano (trasmessa per conoscenza anche al presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone).

Secondo il consigliere regionale del Gruppo Misto, nell’affidamento del servizio di gestione degli infopoint negli scali aeroportuali di Bari e Brindisi “non sarebbe stato rispettato il principio di rotazione funzionale teso ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese così come espressamente messo nero su bianco dallo stesso direttore generale di Pugliapromozione nella determina 562/2017 del 01/12/2017 nella quale c’è scritto che …non si procederà all’invito dei cosiddetti contraenti uscenti ovvero che negli ultimi 12 mesi sono risultati affidatari e contraenti di Pugliapromozione per la gestione dei punti informativi”.

Il dubbio di Liviano nasce dal fatto che l’azienda aggiudicataria della gestione degli infopoint “avrebbe poi subappaltato il servizio all’azienda che già in precedenza ha operato in questo settore. Per cui – aggiunge Liviano – ho chiesto al presidente del Consiglio regionale e al presidente della Giunta regionale se, secondo loro, con il subappalto alla ditta che ha gestito il servizio di infopoint nel periodo dal 1 maggio 2015 al 31 gennaio 2018, il principio di rotazione sia stato rispettato o se, al contrario, può ravvisarsi, attraverso il subappalto, uno strumento atto ad evadere un principio stabilito dalla legge”.

Sempre nell’interrogazione, spiega il consigliere regionale, “insieme ad altri quesiti riguardanti l’azienda aggiudicataria del servizio e la composizione del cda della stessa azienda e della ditta ausiliaria, ho chiesto di conoscere il nominativo del Rup che in data 08/01/2018 richiedeva al direttore amministrativo di essere sostituito durante l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa e quali siano le ragioni che hanno indotto il Rup alle dimissioni”.

Di seguito il testo dell’interrogazione:

Alla c.a.

presidente Consiglio regionale

dott. Mario Loizzo

presidente Giunta regionale

dott. Michele Emiliano

e pc.

presidente Autorità nazionale anticorruzione

dott. Raffaele Cantone

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Infopoint aeroporti di Bari e Brindisi

PREMESSO

– che in data 03/03/2017 veniva data notizia nel sito Internet dell’Agenzia Pugliapromozione di una gara telematica per la gestione degli infopoint negli aeroporti di Bari e Brindisi e si approvava la pubblicazione di un avviso informativo;

– che con determinazione n. 67 del 20/03/2017 del Direttore Generale di Pugliapromozione veniva indetta una procedura negoziata telematica sottosoglia ex art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. n. 50/2016 e venivano invitati n. 5 operatori economici (iscritti nella categoria merceologica n. 251000000 – Servizi di valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000 – Servizi di assistenza turistica dell’albo fornitori presente nella piattaforma telematica Empulia) per la selezione del contraente privato cui affidare i servizi di informazione e accoglienza turistica presso gli infopoint di Bari e Brindisi per la durata di 5 mesi a decorrere dal 1/5/2017 e sino al 30/9/2017, prevedendo una base d’asta pari a euro 81.967,00 (oltre Iva);

– che veniva individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del codice dei contratti sulla base del migliore rapporto qualità prezzo;

– che presentava istanza di partecipazione una sola ditta: la SYSTEMAR VIAGGI srl;

– che con determinazione del d.g. n. 132 del 12/05/2017 veniva aggiudicata la gara in favore della SYSTEMAR VIAGGI srl al costo di euro 81.800.00,00 oltre Iva;

-che in data 22/06/2017 si procedeva alla sottoscrizione del contratto tra Pugliapromozione e Systemar Viaggi srl;

– che con nota protocollo 0008501-U-2017 del 27/06/2017 Pugliapromozione comunicava alla sezione Turismo della Regione Puglia le sopravvenute esigenze di implementazione delle attività di assistenza turistica presso gli infopoint aeroportuali in concomitanza con il periodo di maggiore affluenza turistica e con il piano voli estivo reso noto da Aeroporti di Puglia, richiedendo di autorizzare una variante al progetto;

– che con nota n. 0008847-U-2017 Pugliapromozione (dopo aver avuto in data 07/07/2017 l’autorizzazione a tale implementazione dalla sezione Turismo) comunicava alla ditta Systemar viaggi srl le sopravvenute esigenze di implementazione delle attività di assistenza turistica c/o gli infopoint aeroportuali e richiedeva la disponibilità ad una variazione in aumento della prestazione posta nel contratto per un valore pari a euro 16.360 (oltre Iva);

– che in data 01/08/2017 la ditta Systemar viaggi srl manifestava la propria disponibilità a realizzare le attività integrative richieste;

– che con determinazione d.g. di Pugliapromozione n. 477/2017 si approvava la proroga dal 30/10/2017 al 31/01/2018 a favore della ditta Systemar Viaggi srl si procedeva al relativo impegno di spesa di euro 49.080,00 (Iva esclusa);

– che in data 30/10/2017 veniva data notizia nel sito Internet dell’agenzia Pugliapromozione della prossima indizione di una gara telematica per la gestione dell’infopoint negli aeroporti di Bari e Brindisi e si approvava l’approvazione di un avviso informativo;

– che nell’avviso informativo in questione si richiedeva alle ditte iscritte nelle categorie merceologiche 251000000 Servizi di valorizzazione turistica del territorio e n. 2500000000 Servizi di Assistenza turistica dell’albo dei fornitori di Empulia di segnalare all’agenzia Pugliapromozione il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara in parola entro il giorno 21/12/2017;

– che in data 24/11/2017 risultavano pervenute all’agenzia Pugliapromozione n. 4 manifestazioni di interesse;

– che nella determina del direttore generale di Pugliapromozione 562/2017 del 01/12/2017 si legge che “al fine di applicare il principio di rotazione funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese e nell’ambito delle gare sottosoglia …non si procederà all’invito dei cosiddetti contraenti uscenti ovvero che negli ultimi 12 mesi sono risultati affidatari e contraenti di Pugliapromozione per la gestione dei punti informativi”;

– che sempre nella determina del direttore generale di Pugliapromozione 562/2017 del 01/12/2017 si legge che “la procedura negoziata secondo cui si svolgerà la gara de quo è disciplinata dall’art. 62 del dlgs. n. 50/2016”;

– che atteso il fatto che hanno manifestato il proprio interesse solo 4 ditte a seguito della notizia preinformativa con apposito avviso pubblicato il 30/10/2017, viene avviata una procedura negoziata telematica sottosoglia ex art. 36 comma 2 lett. b del codice dei contratti pubblici, invitando operatori iscritti nelle categorie merceologiche 251000000 e 250000000 di Empulia, prevedendo una base d’asta pari ad euro 196.721,31 (oltre Iva) e l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del nuovo codice dei Contratti pubblici sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;

– che venivano invitati 21 operatori economici di Empulia;

– che in data 08/01/2018 il Rup richiedeva al direttore amministrativo di essere sostituito durante l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa;

– che in data 08/01/2018 durante la prima seduta pubblica di gara alla presenza del direttore amministrativo si prendeva atto che era pervenuta una sola offerta da parte della società SALENTO D’AMARE SRL;

– che con determina del direttore generale di Pugliapromozione n. 30/2018 si approvava la proposta di aggiudicazione della commissione di gara in favore della ditta SALENTO D’AMARE POINT srl con sede a Lecce al prezzo di euro 195.000 oltre Iva (ditta ausiliaria PROTEM COMUNICAZIONE SRL e subappaltatrice SYSTEMAR VIAGGI SRL);

– che il contratto va dal 1/2/2018 al 31/12/2018;

il sottoscritto Giovanni LIVIANO D’ARCANGELO, nella qualità di consigliere regionale,

C H I E D E

a) se, a parere delle SS.VV., assegnando (con determina del direttore generale n. 30/2018) il SUBAPPALTO alla società SYSTEMAR VIAGGI srl (che aveva gestito il servizio di infopoint negli aeroporti di Bari e Brindisi nel periodo dal 01/05/2015 al 31/01/2018) viene di fatto rispettato il principio di ROTAZIONE evocato nelle determina del direttore generale di Pugliapromozione n. 562/2017 in cui testualmente si legge: “al fine di applicare il principio di rotazione funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese e nell’ambito delle gare sottosoglia …non si procederà all’invito dei cosiddetti contraenti uscenti ovvero che negli ultimi 12 mesi sono risultati affidatari e contraenti di Pugliapromozione per la gestione dei punti informativi” o se al contrario può ravvisarsi, attraverso il subappalto, uno strumento atto ad evadere un principio stabilito dalla legge al fine di premiare la continuità di gestione sempre della stessa società (appunto la Systemar) che diversamente sarebbe stato impedita a partecipare alla gara?;

b) quale sia il nominativo del Rup che in data 08/01/2018 richiedeva al direttore amministrativo di essere sostituito durante l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa e quali siano le ragioni che hanno indotto il Rup alle dimissioni?;

c) quali siano le quattro società che hanno effettuato una manifestazione di interesse in seguito all’apposito avviso pubblicato il 30/10/2017?;

d) quali siano i 21 operatori economici invitati per il tramite del meccanismo Empulia?;

e) se è vero che nel consiglio di amministrazione della società “SALENTO D’AMARE srl” ci siano i figli di un personaggio politico di Lecce?;

f) se è vero che il consiglio di amministrazione della società “SALENTO D’AMARE srl” è identico a quello della società Protem srl?

Bari, lì 19/10/2018

In fede

dott. Gianni Liviano

consigliere regionale

Gruppo Misto