Bari: festa del mare, da stasera gli artisti di strada

Giocolieri, acrobati, trampolieri, marionettisti, fochisti e maghi delle ombre cinesi. Per tre giorni, dal 19 al 21 agosto, Bari vecchia sarà invasa dagli artisti di strada del festival B.Arts curato da Trik&Ballak per la Festa del Mare, che contemporaneamente prosegue la programmazione al Fortino Sant’Antonio con i dj set del mercato del vinile.

Dunque, alla Festa del Mare, la rassegna promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune di Bari, sbarcano illusionisti e fantasisti con spettacoli per tutte le età. Le esibizioni saranno dislocate lungo dodici postazioni del centro storico, dove prenderanno il via alle ore 21.15, e ogni artista verrà identificato con un soprannome di mare in dialetto barese.

Tre i luoghi di spettacolo previsti in piazza del Ferrarese. Nei pressi della Sala Murat ci sarà Luca Andolfi (U luzze), con i suoi sketch di giocoleria e cabaret, mentre nei pressi dell’ex Mercato del pesce, Mago vago (U pulpe) proporrà le sue magie di strada. Quindi, nei pressi dell’abside della Chiesa della Vallisa, Yin e Yang (L’alisce) proporrà le sue giocolerie a base di fuoco, mentre dalla parte opposta Gianluca Gerlando Gentiluomo (Le salipce) farà restare tutti con il fiato sospeso con i suoi esercizi di acrobatica aerea.

Spettacoli anche in piazza Mercantile. All’ingresso si potrà assistere al teatro di figura di Nicola Travaglio (Le rasce), a palazzo del Sedile alle fiammate dello sputafuoco Giuseppe Dely Demarzo (Le taratuffe), presso la fontana alle performance con fuoco e animali di Guido Leronni (Le musce) e accanto alla Guardia di Finanza al teatro di ombre cinesi di Silvio Gioia (Le rizze). Lungo Strada Palazzo di Città sono previste due postazioni con le marionette di Roberto Lanave (Le cozze) e le musiche di Los Cazzaros (Le pelòse). E due luoghi di spettacolo sono stati allestiti anche in strada Vallisa, dove sono attesi Gabriel Tenrock (L’alliive) con le sue statue viventi e il gruppo musicale Onion (Le capegnore). Ma ci saranno anche le performance itineranti dei trampolieri Niky Giancaspro e Annamaria Palmiotto e del fantasista Jack Lemon Gambino.

Sulla terrazza del Fortino, nell’ambito del Bari Vynil Connection – l’esposizione di dischi a cura di Summit Club Bari che ogni sera, dalle ore 19 sino alle 2 di notte, è accompagnata da dj set e selezioni musicali rigorosamente in vinile – il programma in consolle prevede domenica 19 agosto il set «We Gotta Feeling» a cura di Mauro Manzo, Sylvia e Gianpiero Carbonara e lunedì 20 agosto «La Bella e La Bestia» con MissPia e Mr. Bogo.

La «Festa del Mare», in programma tutti i giorni, sino al 24 agosto, con un’offerta di spettacolo comprendente quasi quaranta appuntamenti, dislocati da Santo Spirito a Torre a Mare, sta toccando spiagge, località balneari e luoghi del centro storico tra i più amati e frequentati dai baresi, che ogni sera stanno avendo l’opportunità di trovare occasioni di svago e intrattenimento pensate anche per le tante presenze turistiche.

