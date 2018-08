Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali

Protezione civile, previsioni meteo: domenica con codice giallo per quasi tutta la regione

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità dalle 14 odierne per quattro ore: si fa riferimento a ” precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, su settori interni della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Il secondo con validità dalle 9 di domani per nove ore: si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.