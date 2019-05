Happy Casa Brindisi sconfitta a Sassari in gara 1 dei quarti di fibale. I playoff scudetto del campionato di basket maschile iniziano in salita per i pugliesi. Banco di Sardegna vittorioso 89-73 e giocherà in casa anche la seconda partita della serie. I pkayoff sono iniziati con una sorpresa: Ax Milano-Sidigas Avellino 74-82.

Calcio serie C girone C, andata dei playout: Paganese-Bisceglie 2-1. Ritorno il 22 maggio (ore 18): il Bisceglie dovrà vincere per non retrocedere.