“La banda di bambù”, solidarietà da Manduria all’Eritrea

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Da Manduria all’Eritrea, la solidarietà tra bambini corre sulle note di un cd natalizio di beneficenza. Sono i giovanissimi cantori del Piccolo Coro “La Banda di Bambù” a tendere la mano ai loro coetanei meno fortunati, dandosi da fare nella maniera a loro più congeniale: cantando. È uscito in questi giorni, infatti, il loro album “Inno di Natale”, prodotto dall’Associazione Pro Bimbi “Giovanni Paolo II” e da Artilibrio, entrambe onlus manduriane, attive rispettivamente nei campi della lotta alla povertà e della cultura. L’iniziativa rientra nel programma “Idee di rete per…” del Centro Servizi per il Volontariato di Taranto, nell’ambito dei progetti “Piazza Coperta” e “Suoni Solidali”.

Il disco è stato realizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Progetto Sicurezza Alimentare di Pro Bimbi. Grazie alla sua attività di sensibilizzazione, sinora l’associazione ha contribuito a salvare 3000 bambini eritrei dalla malnutrizione e a fronteggiare altre emergenze in diversi Paesi nel mondo, distinguendosi anche in interventi contro la povertà locale, attraverso aiuti alle famiglie bisognose.

Il cd raccoglie dodici fantastiche canzoni natalizie, totalmente originali e inedite, scritte da Giuseppe P. Dimagli (testi) e Salvatore Moscogiuri (musiche), quest’ultimo da sempre direttore del Piccolo Coro. A tre pezzi dell’album, inoltre, hanno collaborato le voci adulte di Evelyn Lacaita e Massimiliano Zito, e a uno la chitarra classica della giovanissima Sofia Moscogiuri, co-autrice del medesimo brano.

D’autore la veste del cd pack, arricchito da un libretto di 16 pagine: la firma è quella del noto scrittore Omar Di Monopoli, per l’occasione tornato al vecchio amore della grafica.

In Eritrea lo stato di salute di molti bambini (soprattutto di quelli al di sotto dei 5 anni di età) è pesantemente condizionato dalla scarsità delle fonti alimentari e dallo sbilanciamento degli apporti nutrizionali. Per questo, la Missione delle Figlie di Sant’Anna che prende in cura i piccoli somministra loro quotidianamente degli alimenti bilanciati, tenendoli costantemente sotto controllo, finché non riacquistano il giusto peso.

Con una donazione di soli 10 euro è possibile aiutare questi bambini e ricevere una copia di “Inno di Natale”, richiedendola al 320.5637851. Il disco sarà disponibile anche durante i concerti natalizi di “La Banda di Bambù”, tutti con inizio alle ore 19: il 22 dicembre, presso la chiesa Sacra Famiglia di Sava, il 4 gennaio nella cantina Produttori di Manduria (evento di presentazione delle idee per la rigenerazione della Piazza Coperta), il 6 gennaio nella chiesa di Sant’Antonio a Manduria.

“Inno di Natale” suggella la 15a stagione artistica del Piccolo Coro e rappresenta il secondo lavoro pubblicato dopo “Una musica che fa…”, edito da Rugginenti nel 2008 e più volte ristampato.