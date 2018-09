Taranto: primo giorno di scuola, protesta di vari genitori per il radon. Niente figli in classe

Se a Sant’Agata di Puglia tutti vanno a scuola con il nuovo bus comprato con oe indennità degli amministratori pubblici che così donano 26500 euro pero scuolabus, il primo giorno del 2018-2019 fa registrare una protesta a Taranto. Non vanno a scuola, stamani primo giorno, vari scolari del rione Tamburi. I loro genitori vogliono certezze sulle misure per mettere in sicurezza le scuole De Carolis, Vico e Deledda rispetto alla presenza, in una trentina di aule stando a verbale di Arpa Puglia, del gas radon.