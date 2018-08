La Puglia per Genova: domani niente concerto per la Notte della Taranta né terra del mare a Bari

Festa del mare a Bari, niente spettacoli domani. Niente concerto a Castrignano de’Greci nel sabato precedente il concertone della Notte della Taranta. Sempre nel Salerno, il sindaco di Lecce chiede ai concittadini di osservare un minuto di silenzio. Alcune delle manifestazioni, in Puglia, in segno di cordoglio per le 38 vittime del crollo di Genova. Domani notte, in tutte le discoteche e i locali Silb, un minuto di silenzio. Domani funerali di Stato e lutto nazionale.

pubblichiamo l’immagine in quanto simbolo del dolore e della fratellanza per Genova e anche per sottolineare che il rispetto per quelle due meravigliose maglie dovrebbe imporre moralmente uno slittamento dell’inizio del campionato di calcio.