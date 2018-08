Bari: festa del mare, gli appuntamenti di stasera

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

A Bari, per la Festa del Mare, la rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune di Bari, venerdì 17 agosto, in largo Cristoforo Colombo, a Santo Spirito (ore 21.30), si recupera lo spettacolo «Domenico è sempre Domenico» con Nicola Pignataro e Giuliano Ciliberti rinviato il giorno di Ferragosto per le avverse condizioni del tempo.

Contemporaneamente, per la sezione «Love and the Sea» curata da Vito Signorile, vanno in scena sette spettacoli in città vecchia. Alle ore 20 Rocco Capri Chiumarulo e Terrae presentano «Canti e disincanti. Tradizioni e tradimenti» al Fortino Sant’Antonio, dove alle ore 23.00 Betty Lusito e Pino Petrella propongono «L’amore a dispetto». In piazzetta Santa Scolastica, alle 19.30 e alle 21, va in scena «Bari 3.0» con Davide Ceddìa, mentre alle 22.30 Nico Salatino presenta «Odore di Bari». In piazzetta Maurogiovanni doppia recita, alle ore 20.30 e alle 22, per lo spettacolo di danza di Mimmo Iannone e AltraDanza, seguito alle 23.30 da Maria Giaquinto e Giuseppe De Trizio in «Canti e Conti». Infine, piazza del Ferrarese ospita alla mezzanotte la performance «Tango e milonga per tutti» dei Tangheros di Apulia Tango.

Infine, sempre venerdì 17 agosto, sulla terrazza del Fortino, nell’ambito del Bari Vynil Connection, il programma in consolle prevede le selezioni Afro Disco Cosmic a cura di Mix Market Records.

La «Festa del Mare» andrà avanti tutti i giorni, sino al 24 agosto, e animerà Bari con un’offerta di spettacolo comprendente quasi quaranta appuntamenti, dislocati da nord a sud della città, da Santo Spirito a Torre a Mare, e toccherà spiagge, località balneari e luoghi del centro storico tra i più amati e frequentati dai baresi, che ogni sera avranno l’opportunità di trovare occasioni di svago e intrattenimento pensate anche per le tante presenze turistiche.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero

