Taranto, call center: “chiuderlo, è un’associazione a delinquere” dopo il servizio tv

La puntata di ieri sera ha mostrato fra l’altro, a “Piazza pulita” di La7, la condizione di sfruttamento in un call center citato come di Taranto (successivamente, da sindacale, apprendiamo essere a Grottaglie). Sistemato in una casa, una cinquantina di postazioni ricavate in stanze e stanzini fra cui uno privo di finestre, sembrava una batteria di polli da allevamento. Paga di 5 euro e 30 centesimi orari più un fantomatico bonus per vendere, a ritmi insostenibili, cialde di caffè. Che non si vendono. Tanto che il mandante di quel call center arriva da Roma per intimare: fate i numeri o vi caccio. A donne lavoratrici che sono lì solo per il bisogno drammatico di lavorare, in una realtà in cui il lavoro latita.

Chiuderlo, quella è un’associazione a delinquere, dice l’ex ministro Carlo Calenda nel dibattito in studio dopo la messa in onda dell’ottima inchiesta giornalistica realizzata da Micaela Farrocco. Esatto: chiuderlo, è un’associazione a delinquere. Forze dell’ordine e istituzioni varie intervengano.

Dichiarazione di Andrea Lumino, segretario provinciale Slc-Cgil Taranto:

Se chi gioca sporco va in giro etichettandomi come ‘il nemico’ perché ‘faccio il comunista a chiudere i call center’ non mi sta offendendo…anzi,lo ringrazio…quelle situazioni denunciate ieri su La 7 sul call center denunciato dalla SLC CGIL a Grottaglie non sono da call center ma bettole gestite da sciacalli che speculano sulla pelle e necessità di lavorare delle persone…intervengano le istituzioni perché è non solo illegale ma immorale consentire che si consenta in questa maniera di sfruttare così il bisogno di lavorare della gente in difficoltà. E non ci si limiti alla denuncia civile sulle violazioni retributive e contributive: come sindacato abbiamo denunciato il mancato rispetto della legge sulla sicurezza. Ma di chi è quella casa? Chi ha concesso che 50 persone lavorassero un quelle condizioni? È il momento di alzare il tiro e chiedere conto al Ministro del Lavoro su come crede si possano fermare fenomeni di questo tipo,senza dimenticare la propaganda che fece elettoralmente il ministro Salvini su un’altra denuncia su call center irregolari che facemmo come SLC CGIL. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità: al momento solo il sindacato,o meglio la CGIL, lo sta facendo.

Di seguito un comunicato diffuso da Gianni Liviano, consigliere regionale della Puglia:

Quanto denunciato giovedì sera dalla Slc Cgil nel corso della trasmissione televisiva “Piazza pulita”, andata in onda su La7, a proposito della presenza a Grottaglie di un call center che opererebbe utilizzando lavoratori pagati a nero o con contratti a progetto, senza rispettare il contratto nazionale sui Call center outbound siglato tra Confindustria ed organizzazioni sindacali e impiegando 50 lavoratori che presterebbero la loro prestazione in un appartamento, è al centro di una interrogazione che il consigliere regionale Gianni Liviano ha rivolto al presidente del consiglio regionale, Mario Loizzo, e al presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano.

“Nella mia interrogazione – spiega Liviano – ho chiesto di poter comprendere se l’azienda in questione, titolare del Call center di via Sardegna 81 a Grottaglie, avesse le necessarie autorizzazioni, ivi comprese quelle sanitarie, ed eventualmente, qualora così fosse, chi abbia rilasciato le autorizzazioni in questione. Purtroppo – aggiunge Liviano – appare sempre più diffusa nel territorio pugliese la presenza di Call center irregolari dove i lavoratori sono sottopagati e non tutelati e questo a discapito degli stessi lavoratori e delle regole stesse del mercato. Questo nuovo caso segnalato dal sindacato testimonia come, nonostante i controlli e l’attenzione rivolta a questo settore, continuino a verificarsi episodi che farebbero presupporre fenomeno di lavoro nero e sottopagato”.

Di seguito il testo dell’interrogazione

Alla c.a.

Presidente del Consiglio regionale

dott. Mario Loizzo

Presidente della Giunta regionale

dott. Michele Emiliano

OGGETTO: Call center Grottaglie

Gentile Presidente,

PREMESSO:

1) che abbiamo appreso per il tramite della trasmissione televisiva denominata “Piazza Pulita” e trasmessa ieri giovedì 16/5 dal canale ” La7″ dell’esistenza di un Call center ubicato a Grottaglie alla via Sardegna 81;

2) Che tale azienda, come denunciato dal sindacato Slc Cgil di Taranto, lavorerebbe con lavoratori a nero ed a progetto senza rispettare il contratto nazionale sui Call center outbound siglato tra Confindustria ed organizzazioni sindacali;

3) che pare che in questo caso all’interno di un appartamento lavorassero circa 50 persone

CONSIDERATO

che appare sempre più diffusa nel territorio pugliese la presenza di Call center irregolari dove i lavoratori sono sottopagati e non tutelati e questo a discapito degli stessi lavoratori e delle regole stesse del mercato

CHIEDO

alla S.V. di poter comprendere se l’azienda in questione, titolare del Call center di via Sardegna 81 a Grottaglie, avesse le necessarie autorizzazioni, ivi comprese quelle sanitarie, ed eventualmente qualora così fosse, chi abbia rilasciato le autorizzazioni in questione.