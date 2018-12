Reyer Umana Venezia-Happy Casa Brindisi e, per il calcio, Brescia-Lecce con la serie C e la serie D: Az Picerno-Audace Cerignola

Decima giornata del campionato di pallacanestro maschile di serie A. Si affrontano con inizio alle 18 le formazioni di Venezia e Brindisi con i pugliesi chiamati al riscatto dopo l’inopinata sconfitta interna di domenica scorsa ad opera di Reggio Emilia. Peraltro la trasferta odierna è fra le più difficili in assoluto (immagine: tratta da legabasket.it).

Volley maschile serie A: in SuperLega anticipo Lube Civitanova Marche-Bcc Castellana Grotte 3-1. In panchina dei pugliesi ultimi in classifica esordio per il nuovo allenatore Vincenzo Di Pinto.

Per il calcio alle 21 il posticipo Brescia-Lecce, sedicesima giornata della serie B. Nell’anticipo di venerdì sera Foggia-Cremonese 3-0, con i dauni in procinto dell’annuncio del nuovo allenatore Pasquale Padalino.

Serie C girone C: Rieti-Bisceglie alle 14,30. Cavese-Monopoli alle 16,30 stesso orario di Virtus Francavilla Fontana-Paganese.

SERIE D sedicesima giornata ore 14,30

girone H

Az Picerno-Audace Cerignola ore 15

Francavilla in Sinni-Città di Gragnano

Gelbison-Nola

Granata-Savoia

Gravina in Puglia-Fidelis Andria ore 15,30

Nardò-Città di Fasano ore 15

Pomigliano-Taranto

Sorrento-Bitonto

Team Altamura-Sarnese

girone I

Città di Gela-Castrovillari a porte chiuse

Città di Messina-Igea Virtus

Nocerina-Turris

Palmese-Locri

Portici-Città di Acireale

Roccella-Cittanovese

Rotonda-Bari

Sancataldese-Messina

Troina-Marsala