Tap: perquisizioni e sequestro di documenti, tre indagati

Perquisizioni nelle sedi di Tap di Melendugno, Lecce e Roma. Ieri mattina i carabinieri del Noe, in seguito ad un decreto di perquisizione e sequestro, hanno rinvenuto una corposa documentazione negli uffici della multinazionale e nel laboratorio di analisi che effettua le indagini ambientali nei cantieri dell’opera. La documentazione sulle analisi di falda eseguite dal novembre 2017 ad oggi è stata sequestrata dai militari. Le indagini ambientali condotte dal Comando del Noe insieme ad Arpa Puglia sugli stessi luoghi per conto della Procura della Repubblica hanno riscontrato un superamento della soglia consentita su inquinanti come il cromo esavalente.

Tre gli indagati, tra cui il country manager di Tap Michele Mario Elia.Gli atti sequestrati saranno ora passati al setaccio dai magistrati. (leccesette.it)