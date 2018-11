Puglia: maltempo, allerta-fotocopia domani. Codice giallo per tarantino e Salento

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 17 novembre, per dieci ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. Cioè è l’identico messaggio di allerta che era stato emesso per oggi.

A proposito della giornata odierna, la prima metà è trascorsa con pioggia qua e là fra Salento e barese (e un po’nel foggiano con Corigliano d’Otranto a quota 24 millimetri di precipitazione, Castellana Grotte e Melendugno intorno ai 12.