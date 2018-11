“Matter of time”, oggi l’uscita

Di seguito il comunicato:

Da venerdì 16 novembre sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Matter of Time” (Eskape/IRD), il nuovo disco di Shine, il duo composto dal pianista, compositore e produttore jazz Kekko Fornarelli e il cantante Roberto Cherillo.

“Matter of Time”, scritto e interpretato da due artisti dagli stili unici – Kekko Fornarelli e Roberto Cherillo – testimonia il connubio di due rare personalità. Dieci tracce in cui è possibile ascoltare un mix di suggestioni sonore che spaziano dal puro piano jazz all’elettronica, passando per le contaminazioni nordeuropee, il trip-hop anglosassone e i richiami alla musica orientale. La voce di Roberto Cherillo ed il piano di Kekko Fornarelli, uniti all’elettronica, si armonizzano e si supportano a vicenda, amalgamandosi alle distorsioni create dai synth, dando vita ad atmosfere nuove dalla forza evocativa esclusiva.

Dal 18 novembre, dopo l’anteprima a Istanbul, partirà il tour, prodotto con il supporto di Puglia Sounds, che porterà il duo ad esibirsi in tutta Italia.

Ecco la tracklist del disco: “Intro MOT” (K. Fornarelli / R. Cherillo) – “Matter of Time” (K. Fornarelli / R. Cherillo / P. Gadaleta) – “Leaf” (K. Fornarelli / R. Cherillo) – “All These Things” (K. Fornarelli / R. Cherillo) – “Inter MOT” (K. Fornarelli / R. Cherillo) – “Sometines a Smile” (K. Fornarelli / R. Cherillo) – “Parasite” (N. Drake) – “The Man Who Plays Your Blue” (K. Fornarelli / R. Cherillo) – “Room of Mirrors” (K. Fornarelli) – “Outro MOT” (K. Fornarelli / R. Cherillo).

Una delle voci maschili più importanti e apprezzate in Italia, Roberto Cherillo è un talento fuori dall’ordinario. Pianista, compositore e cantautore, la sua ricerca musicale è una costante sperimentazione, che nel corso del tempo ha identificato il canto quale passione principale. Di qui gli studi d’avanguardia sui timbri e sulla voce, passando dal cantautorato anglosassone alle influenze orientali per il canto armonico e non solo.

Kekko Fornarelli (all’anagrafe Francesco – Bari, 1978) è un pianista, compositore e produttore. Con cinque album pubblicati e oltre 250 concerti in quasi 50 Paesi nel mondo negli ultimi sei anni, Kekko Fornarelli è attualmente uno degli artisti italiani più apprezzati nel mondo. Ha sviluppato uno stile unico caratterizzato dal tentativo di creare musica da osservare, più che da ascoltare. Un modo particolare e tutto personale per raccontare storie, esprimere emozioni e ‘dipingere’ situazioni. La sua musica è una morbida combinazione tra le più moderne idee nordeuropee e il lirismo neoclassico, filtrata dal suo caldo background mediterraneo.

SHINE

12 novembre – Istituto Italiano di Cultura – Istanbul; anteprima

18 novembre – Perbacco – Taranto;

21 novembre – Bistrock – Padova;

23 novembre – Bistrot Caffeina – Viterbo;

25 novembre – Pop & Low – Torino;

26 novembre – Club Kristalia – Pordenone;

27 novembre – Le Mura – Roma;

29 novembre – Anche Cinema – Bari;

30 novembre – Live 28 – Castrovillari (Cs)