Polignano a Mare: cinque euro per il percorso natalizio, monta la protesta online

L’albero di Natale si è acceso a,Polignano a Mare. Fino al 6 gennaio le manifestazioni natalizie nella località pugliese. Nel pomeriggio l’inaugurazione, nonostante la pioggia. Si è acceso l’albero ma non solo quello.

Monta infatti la polemica per l’iniziativa legata alle manifestazioni natalizie di Polignano a Mare. Allestito un percorso fatto di cose caratteristiche del periodo, chi vorrà entrare lì dovrà pagare cinque euro. Stando a spiegazioni che ci sono state riportate, la capienza del percorso che dovrà essere limitata, aveva bisogno di una regolamentazione. Che è questa: tornelli a pagamento. Viene osservato che i cinque euro danno diritto a una consumazione, almeno così pare di capire. E per chi voglia rinunciare alla consumazione dovrebbe scattare, al termine del giro, la restituzione dei soldi. Fra ipotesi e polemiche, la certezza è in quella somma da pagare. Per ora, online, si moltiplicano i messaggi di protesta.

Di seguito il programma:

Dal 16 novembre al 6 gennaio il borgo antico di Polignano a Mare si trasforma in un meraviglioso villaggio natalizio, con le luminarie, l’albero di Natale più alto della Puglia con i suoi 18 metri di altezza, una pista di pattinaggio aperta per l’intera durata dell’evento, i mercatini e Babbo Natale.

Programma

16 Start Inaugurazione con SWITCH ON delle luminarie.

17-18 novembre Apertura nel weekend

24-25 novembre Aperture nel weekend

01-02 dicembre Apertura weekend

Dal 7 dicembre al 06 gennaio Apertura tutti i giorni

Orari >> 15.00 -00.00

Meraviglioso Natale non è solo magia, è realtà!

ADDOBBI LUMINOSI

Uno straordinario spettacolo di luci d’Artista, rigorosamente a led e a basso consumo energetico, adorneranno l’intero borgo antico prendendo come spunto le più celebri luminarie di Salerno.

Emozioniamoci con la luce!

I MERCATINI

Per i tuoi regali di Natale, quest’anno scegli la creatività e l’originalità degli artigiani hobbisti che esporranno le loro creazioni nella suggestiva Piazza Aldo Moro e in via San Vito a Polignano a Mare.

Aromi intensi, il dolce profumo della pasticceria natalizia e dei tipici prodotti enogastronomici pugliesi, si potranno assaporare avvolti dall’atmosfera calda e magica del borgo antico.

In programma anche mostre di presepi, concerti, eventi culturali e rappresentazioni.

ALBERO E BABBO NATALE

Babbo Natale quest’anno fa tappa a Polignano a Mare!

Il Babbo Natale di 7 metri, il più alto della Puglia, sarà posizionato accanto alla statua di Domenico Modugno al Gelso, mentre, nella Piazza dell’Orologio verrà allestito un albero di natale alto venti metri.

Un mondo fatto di fiabe, giocattoli, fantasia e tanto altro farà brillare gli occhi dei più piccoli che avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale per consegnargli la letterina distribuita nelle scuole e ricevere in cambio un dono.

PISTA DI PATTINAGGIO

La piazza Aldo Moro è la piazza principale della cittadina, nonché punto d’incontro dei polignanesi e luogo di raccolta per eventi e sagre. In questo luogo storico, gli appassionati di pattinaggio sul ghiaccio si dedicheranno alle gioie di questo sport.

Attrattiva invernale per eccellenza, la pista di pattinaggio Magic Ice costituirà un’iniziativa ludica gradita ai grandi e ai piccini, riuniti nel divertimento del pattinaggio.

INSTALLAZIONE EX CHIESETTA

Exchiesetta è una piccola cappella situata nel cuore di Polignano a Mare e si affaccia sul mare Adriatico.

Il 22 dicembre del 1968 la chiesetta di Santo Stefano fu dedicata a Pino Pascali, morto tre mesi prima, e, in tale occasione, si decise che quello spazio sarebbe diventato un contenitore di arte contemporanea.

Dopo questo commovente omaggio, dal 2012, la cappella offre a artisti giovani e internazionali l’opportunità di esibire e promuovere il loro lavoro in questo spazio suggestivo.

In occasione di Meraviglioso Natale, Exchiesetta ospiterà Vincenzo Marsiglia, uno degli artisti italiani più importanti nell’ambito della ricerca digitale, optical e cinetica.

Vincenzo Marsiglia ha riletto l’architettura e la storia di questo luogo e ha reinterpretato lo spazio per mezzo di un’installazione, intitolata “Closen”, che sarà visibile ai visitatori.

Sul prospetto esterno di Exchiesetta, ci sarà una seconda opera dell’artista: una stella luminosa a quattro punte, che ben si collega al tema natalizio, ma soprattutto, intende omaggiare la stella a cui è stata dedicata Exchiesetta: Pino Pascali.

LUOGHI DI INTERESSE

Zona accesso libero

• Piazza Giuseppe Verdi

• Piazza Garibaldi

• Corso Pompeo Sarnelli

• Ponte di Lama Monachile

• Piazza Aldo Moro

• Statua Domenico Modugno

Zona accessi controllati

• Centro storico dall’Arco Marchesale di piazza Giuseppe Verdi

• Piazza Garibaldi fino a via Roma

Per accedere all’evento di Natale è necessaria la GCard che si ottiene attraverso la registrazione online o presso i nostri Info Point. L’iscrizione ha un costo di 5 euro e dà diritto a un pacchetto prodotti in omaggio.

La GCard funge anche da borsellino elettronico, che si potrà caricare presso gli Info Point e offrirà al visitatore la possibilità di acquisti presso le casette e mercatini.

I partecipanti all’evento con il sistema cashless potranno acquistare prodotti e servizi senza dover utilizzare contanti, in quanto i punti vendita presenti nell’area adibita a l’evento disporranno di un cashless POS che accetta il pagamento tramite la Gcard, il borsellino elettronico, che consente di pagare in modo sicuro, igenico e affidabile, importi di svariato valore;

All’interno del percorso, è prevista la presenza di 2 Info Point con punto ricarica della GCard per effettuare gli acquisti.

Qualora sul borsellino elettronico dovesse restare del credito residuo, questo verrà rimborsato.

(Nei giorni di chiusura con appositi varchi, i residenti di Polignano a Mare, i residenti di Conversano e i clienti che avranno prenotato per usufruire delle attività interne al percorso saranno esonerati dal pagamento per l’accesso )

