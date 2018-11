Xylella e maltempo, le prese di posizione di Emiliano suscitano perplessità

Ora vuole che si proceda subito agli abbattimenti per la peste degli ulivi. Stefàno "sorpreso" per la mancata richiesta dello stato di emergenza dopo trombe d'aria e nubifragi in Puglia

In audizione alla commissione della Camera, il governatore della Puglia dice che ora bisogna procedere quanto prima con gli abbattimenti. Dunque, Emiliano è ora per l’adozione del piano Silletti, di contrasto alla xylella. Tre parlò degli abbattimenti come di una cosa alla stregua delle stragi nei campi di concentramento. Emiliano dice che gli abbattimenti ritardati non sono responsabilità della Regione quanto dei ricorsi e proprio la Regione Puglia è stata lasciata sola.

Di seguito un comunicato diffuso dal senatore Dario Stefàno:

“Quali sono i motivi per i quali la Regione Puglia ha deciso di non produrre formale richiesta dello stato di emergenza? Sono stupito dalla sua assenza nell’elenco uscito fuori dal Consiglio dei Ministri”. A chiederlo è il senatore del Partito Democratico, Dario Stefàno in una lettera indirizzata al Presidente Michele Emiliano a seguito del Consiglio dei Ministri dello scorso 8 novembre che ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018.

“Anche il nostro territorio – continua Stefàno – ha subito ingenti danni nel medesimo periodo di ottobre, penso ad esempio alla zona del Primitivo ma non solo”.

“Nel caso invece fosse stata predisposta la richiesta, come comunque continuo a sperare, ti pregherei – conclude nella lettera Stefàno – farmi avere copia in modo da poter chiedere conto e ragione del grave mancato inserimento da parte del governo della nostra Regione nell’elenco di cui sopra”.