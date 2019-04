Leporano: defibrillatore in piazza municipio

Di seguito il comunicato:

Si è tenuta la cerimonia di consegna ufficiale e installazione nella piazza Municipio di Leporano di un defibrillatore donato al Comune dal P.T.H.M. (Prioratus Templi Hierosolimitano Mikaelis), dalla Accademia Musicale Mediterranea e dal Lions Club Taranto Falanto. Il defibrillatore è stato acquistato con i fondi raccolti dalla realizzazione del Concerto per 2 Pianoforti al Castello Muscettola in data 14 dicembre u.s. tenuto dai pianisti Agnese Urso e Gaetano Frascella. A ricevere il dispositivo salvavita, il Commissario prefettizio dott. Mario Volpe mentre Don Pasquale Morelli ha impartito la benedizione. Presenti alla cerimonia il dott. Francesco Ruggieri in rappresentanza del Priore del PTHM (Dott. Raffaele Sepe), il Balivo di Puglia Gennaro Forconi ( in rappresentanza di tutte le Commende pugliesi che hanno partecipato all’iniziativa), con il commendatore del balivato Vito Lumaca e il Commendatore della Commenda di Taranto (Nostra Signora di Costantinopoli) avv. Francesco D’ Errico. Per l’Accademia Musicale Mediterranea il maestro Cosimo Damiano Lanza e per il Lions Club Taranto Falanto l’avv. Maria Lucia Venneri. Come ha ricordato il dott. Volpe in Italia ogni anno sono moltissimi i casi di infarto; patologia che rappresenta il 10% dei decessi in Italia e oltre il 50% di quelli causati da problemi al cuore. Il 70% delle persone colpite muore prima di raggiungere l’ospedale. In situazioni di emergenza, il defibrillatore può essere risolutivo. Il dispositivo è stato posizionato in piazza Municipio nei pressi del Comando della Polizia Locale.