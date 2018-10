Gargano, quelle strade provinciali dimenticate

Di Nino Sangerardi:

“Diventa sempre più problematico percorrere le strade provinciali dell’importante Gargano pugliese”. Parole dei non pochi automobilisti,camionisti, autisti di trasporti pubblici che quotidianamente attraversano in lungo e in largo quest’area della Puglia.

In particolare segnalano la Strada provinciale numero 144,lunga circa 13 chilometri, che da Vico del Gargano porta alla Foresta Umbra.

I problemi riscontrati? Ecco : numerose e pericolose buche,assenza di segnaletica orizzontale e verticale—quest’ultima necessaria in caso di pioggia e nebbia–, di guardrail con indicatori luminosi.

Inoltre gli alberi,presenti ai lati della carreggiata, mancando la regolare azione di potatura si trasformano in potenziale e grave rischio per i viaggiatori.

Tra l’altro è un’arteria stradale giornalmente frequentata da uomini e mezzi di strutture operative come il Distaccamento Aeronautica Militare di Jacotenente dove si sono insediati i Carabinieri Cacciatori di Puglia,il Reparto Carabinieri Biodiversità della Foresta Umbra,il Museo,il Laghetto e le Faggete Vetuste patrimonio naturale dell’Umanità(Unesco).

Nella speranza che qualche Ente pubblico(Regione, Prefettura,Provincia di Foggia,Parco nazionale del Gargano,Comune) o qualsivoglia rappresentante politico del territorio si attivi per rendere transitabile la S.P. n.144.