Happy Casa Brindisi-VL Pesaro e il calcio di serie D, con Az Picerno-Altamura scontro al vertice

Esordio casalingo per l’Happy Casa Brindisi. Nella seconda giornata del campionato di basket maschile di serie A i pugliesi ospitano VL Pesaro. La compagine marchigiana ha iniziato il campionato con una vittoria, la scorsa settimana, mentre i brindisini hanno ceduto in trasferta (senza sfigurare) ai campioni in carica di Milano.

Oggi inizia anche il campionato di volley maschile di serie A. Fra le gare, alle 18 Tonno Callipo Vibo Valentia-Bcc Castellana Grotte. Al via anche la serie B della pallavolo maschile, varie squadre pugliesi impegnate. Esordio casalingo (ore 18) per l’Erredi Taranto con TVA Marigliano Napoli.

Calcio: ieri per la serie C girone C, sesta giornata, Matera-Virtus Francavilla Fontana 1-2 e Trapani-Bisceglie 1-0. Rinviata Viterbese-Monopoli per lo sciopero a oltranza dei laziali che vogliono giocare nel girone A e attendono l’esito del ricorso della Virtus Entella che chiede l’ammissione alla serie B.

SERIE D quinta giornata ore 15

girone H

Audace Cerignola-Città di Gragnano

Az Picerno-Team Altamura

Bitonto-Savoia 1908

Pomigliano-Città di Fasano

Francavilla in Sinni-Gravina in Puglia

Gelbison-Sarnese

Granata-Nardò

Sorrento-Fidelis Andria

Taranto-Nola

girone I

Messina-Città di Acireale

Bari-Turris

Cittanovese-Marsala

Nocerina-Palmese

Portici-Igea Virtus

Roccella-Città di Messina

Rotonda-Castrovillari

Sancataldese-Locri

Troina – Città di Gela

